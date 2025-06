CRITERI SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2026: LE REGOLE PRINCIPALI

I criteri del sorteggio calendario Serie A 2026 sono sempre gli stessi, quelli che abbiamo conosciuto nelle ultime stagioni. Il primo e più importante è quello dell’asimmetria: significa semplicemente che il girone di andata differisce da quello di ritorno dal punto di vista della cronologia delle giornate, in precedenza il primo turno di andata corrispondeva a quello di ritorno e così via, ora invece non è più così ma c’è un criterio dentro il criterio, ovvero che tra le due stesse partite dovranno trascorrere almeno otto giornate, un dato sicuramente da tenere a mente.

Diretta sorteggio calendario Serie A 2026/ Video streaming tv: via alla cerimonia! (oggi 6 giugno 2025)

Avremo poi altri criteri, legati alle coppe europee: nelle settimane degli impegni Uefa, le squadre che giocano in Champions League non potranno affrontarsi tra di loro né farlo contro le rappresentanti di Europa League e Conference League, questa è una regola che riguarda dunque Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Bologna e Fiorentina, una modalità per preservare le realtà impegnate nelle coppe e provare ad agevolare il loro cammino internazionale. Ancora, la prima giornata di questo calendario Serie A 2026 non può coincidere con quella dello scorso anno; altri criteri possibili, per esempio quello dei big match che non possono andare in scena alla prima e all’ultima giornata, saranno eventualmente resi noti lungo la giornata.

Prima giornata Serie A, calendario 2025-2026/ Partite, anticipi e posticipi: quando inizia il campionato?

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2026: SI INIZIA IL 23 AGOSTO

A lato del sorteggio calendario Serie A 2026 naturalmente bisogna dire quando il campionato di calcio avrà inizio: la data individuata è sabato 23 agosto, e allora da questo punto di vista si parte addirittura dopo rispetto allo scorso anno, perché la prima giornata del torneo appena trascorso aveva visto la luce il 17 agosto. Questo nonostante ci siano i Mondiali: anche qui però bisogna dire che la Lega Serie A ha scelto di abbreviare la distanza tra prima e ultima giornata, infatti l’ultimo turno del campionato di Serie A 2025-2026 sarà comunque domenica 24 maggio.

Napoli calendario Serie A 2025-2026/ Sorteggio: prima giornata, partite e tutte le giornate dei campioni

Il punto di domanda aperto è sempre quello relativo a eventuali posticipi e recuperi, sempre tenendo conto del fatto che questo calendario si incrocia con quelli di Coppa Italia e appunto delle coppe europee; questo è uno scenario che però potremo conoscere solo strada facendo, inutile pensare adesso che la squadra X dovrà recuperare contro la squadra Y anche se negli ultimi anni sono situazioni che si sono verificate praticamente sempre, per un motivo o per l’altro. A noi adesso non resta che aspettare che arrivi il momento del sorteggio calendario Serie A 2026, tra poco conosceremo davvero il percorso di tutte le squadre.