Critiche al Grande Fratello Vip “Concorrenti sporchi e maleducati”/ Signorini replica

Dure critiche ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Il Grande Fratello Vip 2022 va in onda da quattro mesi e le critiche nei confronti dei concorrenti sono sempre all’ordine del giorno. Il pubblico non tollera determinati atteggiamenti e, la redazione del settimanale Chi, diretto da Alfonso Sigonirini, ha ricevuto delle lettere in cui si criticano aspramente i vipponi. “Quest’anno abbiamo toccato quasi il fondo con alcuni personaggi (Antonella, Dana, Nikita, Davide, Andrea e Antonino), squallide figure di protagonismo assolutamente negativo […] sono pessimi esempi di vita“, scrive una lettrice.

Signorini bocciato dai vipponi al Grande Fratello Vip?/ Il fantasma di Ilary Blasi...

“Possibile che Oriana non abbia mai niente da indossare e sia sempre con il sedere di fuori oppure con il seno sempre in bella vista? […] Per non parlare della pulizia: è un vero immondezzaio. E infatti dove si truccano ci sono due asciugamani per terra che sono lì da diversi giorni, tutti ci passano sopra, li calpestano, ma nessuno li raccoglie”, aggiunge un’altra ponendo l’accento sulla pulizia e l’igiene della casa e degli stessi concorrenti.

Alfonso Signorini critiche per il caso Maestrelli e Nicole Murgia/ Il web: "Vergogna"

La replica di Signorini

La replica di Alfonso Signorini non si è fatta attendere. Sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 18 gennaio, il conduttore risponde alle critiche rivolte ai concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

“A edizione terminata potrò dire anch’io la mia. Ora i miei doveri di padrone di casa mi impediscono di farlo. Sono comunque d’accordo su una diffusa maleducazione dei Vipponi, nei modi espressivi, ma anche nelle azioni, che purtroppo si verifica in ogni edizione. Il dato più preoccupante è che molti di questi ragazzi neppure si rendono conto della loro maleducazione, quasi che ci fosse una consuetudine a comportarsi così. E anche questo è un dato sul quale riflettere. Da questa settimana ogni “infrazione” inciderà sul budget messo a disposizione per la spesa settimanale e ben sappiamo che se si tocca il cibo tutti diventano più sensibili. Staremo a vedere…Un caro saluto a tutti!”.

Sonia Bruganelli punge Signorini "bimbomin*ia che fa i TikTok"/ Gelo al GF Vip!













© RIPRODUZIONE RISERVATA