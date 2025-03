CRL, chi è la band svedese in gara al San Marino Song Contest 2025 con la canzone Juliet

Mancano poche ore alla finale del San Marino Song Contest 2025 condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti. A contendersi la vittoria della kermesse e l’accesso all’Eurovision Song Contest sono 20 artisti in gara, molti dei quali italiani e noti al gran pubblico come Gabry Ponte, Pierdavide Carone, Silvia Salemi, Marco Carta e Luisa Corna ed altri invece artisti stranieri provenienti da ben sei Paesi d’Europa. E tra di loro ci sono anche i CRL chi sono la band svedese in gara all’Eurovision Song Contest?

Direttamente dalla Svezia arrivano i Curli ovvero David Lindgren, Boris René e Greg Curtis, sono tre artisti che in realtà hanno background culturali e percorsi artisti molto diversi tra di loro ma che hanno deciso di mettersi insieme accomunati dalla passione per la musica. I tre si presentano alla kermesse Sanmarinese in gara con la loro Juliet. Testo che parla di un amore ormai naufragato e finito ed il rimpianto di averlo lasciato andare. Il ritornello, in italiano, suona come: “Non eravamo perfetti ma ora che ti ho perso me ne pento. Non ti ho mai dato quello di cui avevi bisogno.”

David Lindgren, Boris René e Greg Curtis: chi sono le moglie e le fidanzate dei CRL, cantanti in gara al San Marino Song Contest 2025?

David Lindgren, Boris René e Greg Curtis sono tre artisti svedesi che insieme formano un affiatato gruppo, i CRL in gara al San Marino Song Contest 2025. La band porta in scena “A show larger than life”, un tributo alle boyband che ha riscosso grande. I tre artisti, dunque, punteranno alla vittoria con il brano Juliet per potersi aggiudicare la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà dal 13 al 17 maggio 2025 a Basilea in Svizzera. Per quanto riguarda la vita dei tre artisti non si conoscono maggiori informazioni. Su David Lindgren ha una moglie o una fidanzata? Si sa solo che è un noto musicista e cantante in Svezia e che ha 42 anni sul resto vige il mistero assoluto così come nella vita privata di Boris René e Greg Curtis.