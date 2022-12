Croazia nell’area Schengen da gennaio/ Adotterà l’Euro, ma non solo: cosa cambia?

Il Consiglio dell’Ue ha approvato l’adesione della Croazia a Schengen dal 1° gennaio 2023, data nella quale il Paese adotterà anche l’Euro come moneta unica. Per contro, resta ancora aperto il dibattito sull’adesione di Bulgaria e Romania, che non hanno ottenuto i consensi da parte dell’Austria e dei Paesi Bassi e da più di un decennio non riescono a traguardare il loro obiettivo; infatti, l’adesione di un Paese all’area Schengen deve essere approvata all’unanimità.

Mohsen Shekari, rapper 23enne condannato a morte in Iran/ Accusa “Guerra contro Dio”

Soltanto poche ore fa, come riportano le principali agenzie di stampa, il vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas, arrivando al Consiglio Affari Interni aveva dichiarato: “Croazia, Bulgaria e Romania sono tecnicamente pronte a entrare in Schengen, hanno fatto tutto quello che abbiamo chiesto loro e anche di più: i dubbi rimanenti sono di natura politica. Spero quindi che il buon senso prevalga. L’Ue è più forte se si allarga Schengen, vuol dire più controllo, non meno. Croazia, Bulgaria e Romania sono pronte a proteggere le nostre frontiere, è ingiusto non dare loro l’opportunità che meritano, se non oggi nei prossimi giorni”. Per ora, il nullaosta è stato concesso esclusivamente a Zagabria.

Lupo uccide pony di von der Leyen/ Lei apre a cambio norme su protezione carnivori

CROAZIA NELL’AREA SCHENGEN DA GENNAIO 2023: ECCO CHI NON NE FA PARTE

L’ingresso della Croazia nell’area Schengen non passa certo sotto silenzio. Infatti, tale “area” limita i controlli alle frontiere tra i suoi membri e consente alle persone di viaggiare, lavorare e vivere in un altro paese senza visti o permessi. Adesso, Bulgaria, Romania, Irlanda e Cipro sono i soli Paesi dell’Ue che ancora non ne fanno parte, contrariamente a quanto invece è accaduto agli Stati extra-Ue come Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, che sono stati inclusi al suo interno.

Attentato Susanna Schlein, anarchici ‘Carlo Giuliani’ rivendicano/ “Per Cospito...”

Come riferito da Sky Tg24, soltanto un mese fa la Commissione europea aveva esortato a consentire a Croazia, Bulgaria e Romania di entrare nell’area Schengen, ma “non tutti gli Stati membri sostengono la proposta. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer aveva ribadito martedì che il suo governo era pronto a sostenere l’adesione della Croazia, ma che avrebbe votato contro Romania e Bulgaria per problemi di migrazione irregolare. Il parlamento olandese ha adottato una risoluzione in ottobre, affermando che era necessaria un’ulteriore analisi del funzionamento dello stato di diritto e dell’entità della corruzione e della criminalità organizzata in Bulgaria e Romania”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA