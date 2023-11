Croce celtica indossata da bodyguard Fiorello a VivaRai2/ Video, Rai infuriata: “Non si verifichi più”

Nelle ultime ore è scoppiato il caso “croce celtica” in Rai. Durante la puntata di ieri di Viva Rai 2, primo appuntamento dell’anno del programma cult condotto su Fiorello, è apparso un body guard dello stesso showman che indossava una catenina con appunto il simbolo di cui sopra. Un dettaglio che non è passato inosservato al popolo della rete che ha subito ripubblicato in massa lo scatto che trovate qui sopra, denunciandolo sui social.

Secondo quanto segnalato dal Corriere della Sera la Rai sarebbe andata su tutte le furie alla vista di quel medaglione apparso in diretta televisiva proprio in occasione del debutto del morning show del presentatore siciliano. La croce celtica è apparsa lucida e in bella vista, e colui che l’ha indossata è risultato essere un dipendente della società esterna Amt Dual Service, ben inquadrato da smartphone e telecamere durante la chiacchierata fra Fiorello e alcuni cronisti all’esterno del glass allestito al Foro Italico.

CROCE CELTICA INDOSSATA DA BODYGUARD FIORELLO A VIVARAI2: LA REAZIONE DEI SOCIAL

“Era proprio lì, accanto allo showman siciliano, impossibile non notarlo”, aggiunge il quotidiano di via Solferino, specificando come il filmato in questione sia poi finito in rete condiviso da migliaia di persone al termine della puntata. Evidentemente nessuno in Rai se ne era accorto, forse per via dell’eccitazione del momento, il debutto appunto della nuova stagione dello show di Fiorello, ma il popolo della rete come sempre non perdona ed ha puntato il dito nei confronti della tv pubblica.

Molti coloro che hanno commentato ironici sui social «Prima le croci italiane!», «Al “Governo Italiano” piace questo elemento», «Vedrai che adesso faranno scappare anche Fiorello!», «Beh dai, non avrà il cv di Larussa ma ha tutti i titoli per fare il capo della sicurezza in Rai». La Rai, invece, avrebbe ammonito i responsabili della società Amt Dual Service, che si occupa in appalto della sicurezza del programma, affinché «episodi simili non si verifichino mai più».

Viva Rai2, vicino a #Fiorello l'uomo della sicurezza con la croce celtica al collo mette in imbarazzo la #Rai. Durante l'intervista che Fiorello ha concesso ai cronisti, che seguivano la puntata d'esordio nella nuova location del Foro Italico, l'addetto alla sicurezza infatti si… pic.twitter.com/5o13QlkM4M — Adnkronos (@Adnkronos) November 6, 2023













