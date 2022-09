Croce e delizia/ Su Canale 5 il film con Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio

Croce e delizia, film di Canale 5 diretto da Simone Godano

Croce e delizia lo vedremo su Canale 5 per la prima serata di oggi, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana del 2019 di genere commedia realizzata dalla Warner Bros Italia in collaborazione con Groenlandia e Picomedia.

La regia del film Croce e delizia è stata affidata a Simone Godano il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Giulia Steigerwalt. Le musiche sono di Andrea Farri con la scenografia di Tonino Zera mentre nel cast di Croce e delizia figurano tra gli altri Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Jasmine Trinca, Lunetta Savino, Anna Galiena e Rosa Diletta Rossi.

Croce e delizia, la trama del film

In Croce e delizia ci troviamo in una importante località balneare italiana presso la quale due famiglie di estrazione sociale molto differenti si ritroveranno a condividere una estate che cambierà per sempre le loro vite. Le due famiglie arrivano da ambienti molto differenti non solo per estrazione sociale ma anche per mentalità è per modo di porsi nelle varie situazioni della quotidianità.

Eppure tutto questo non si nota quando si divertono insieme e trascorrono tanto tempo tra varie forme di divertimento. La situazione che non ti aspetti e che stravolgerà per sempre la stabilità delle due famiglie riguarda i rispettivi capi famiglia ossia Carlo e Tony. In particolare i due nascondono un incredibile segreto ossia di amarsi da tempo e soprattutto di avere tutte le intenzioni di volersi sposare.

Una vicenda che nessuno aveva messo in conto è che destabilizza soprattutto i figli dei due uomini ossia Penelope e Sandro. I due inizialmente si odiavano ma a questo punto devono fare fronte comune per cui si mettono di impegno nell’organizzare varie situazioni con l’intento di contrastare l’unione tra i loro genitori e soprattutto di mandare all’aria il matrimonio che potrebbe portare tanto scandalo anche nelle rispettive vite private.











