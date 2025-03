Negli Stati Uniti sempre più scuole stanno decidendo di vietare le Crocs ai propri studenti, per la paura che le stesse calzature possano creare degli infortuni e dare vita a possibili cause legali. Lo scrive il Daily Mail citando le famose calzature slip-on, degli zoccoli moderni ormai in voga da molti anni, e ritenuti molto comodi, leggeri e traspiranti. Le scuole d’oltre oceano sono però corse ai ripari ed hanno deciso di vietare queste calzature in almeno 20 stati, nonostante i bimbi le adorino.

Travaglio vs Lilli Gruber "Trump ignora leggi? Putin legittimato dall'Occidente!"/ "Noi abbiamo fatto peggio"

Le Crocs, precisa ancora il tabloid britannico, si sono diffuse nelle scuole in particolare dopo la pandemia di covid, con numerosi alunni che si sono presentati a lezione con queste calzature. Del resto il produttore ha cambiato target proprio negli ultimi anni, rivolgendosi ai più piccoli e trovando un fiorente mercato dopo che per anni le vendite erano in calo. Il problema è che queste scarpe sono perfette per i “grandi”, un po’ meno per dei piccoli scatenati che corrono, saltano e giocano.

DIARIO ARGENTINA/ Il colpo alla Kirchner e la nuova svolta che il Paese prova a compiere

Come si legge infatti sul Daily Mail: “I dirigenti scolastici temono che la loro crescente popolarità possa causare un aumento dei casi di scivolamento tra gli studenti, poiché le Crocs non supportano la caviglia e hanno una presa minima”. Inoltre, si teme che in situazioni di pericolo, come ad esempio una sparatoria (cosa purtroppo all’ordine del giorno negli Stati Uniti), rappresentino un ostacolo alla fuga degli studenti. A complicare ulteriormente la situazione, anche il fatto che gli studenti spesso e volentieri si lanciavano le scarpe, aspetto quest’ultimo non ovviamente imputabile al produttore.

GIUSTIZIA E POLITICA/ Da Imamoglu a Trump, quando le sentenze diventano strumenti di potere

CROCS VIETATE NELLE SCUOLE USA: LE PROTESTE E I GENITORI DIVISI

I genitori sono divisi sul divieto o meno delle Crocs a scuola, e il caso emblematico è quello della cittadina di Bessemer, presso la Bessemer City High School, nello stato dell’Alabama, dove nell’agosto del 2023 il divieto di utilizzare le “coccodrillo”, ha dato vita addirittura ad uno sciopero degli studenti. Alla fine le calzature sono state bannate e il preside Stoney Pritchett ha ribadito che si tratta di scarpe che rappresentano “un pericolo per la sicurezza”.

E ancora: “Possono torcersi le ginocchia, torcersi le caviglie e altre cose del genere”. Peccato però che, come detto sopra, molti genitori non abbiano preso benissimo questo divieto: “Dite ai miei figli che non possono correre con le Crocs e anche questo sarà dimostrato essere una bugia. Dire che non possono correre con le Crocs è una ragione stupida per proibirle. I miei figli corrono, vanno in escursione e vanno in bici con le Crocs. Non ha niente a che vedere con la corsa o la fuga. È solo un modo per controllare i bambini”, spiega una madre.

Perplessa anche l’ex insegnante Donna Yielding, che ha indossato spesso e volentieri le Crocs nel corso della sua carriera: “Ho insegnato per oltre 30 anni e ho indossato molto spesso le Crocs perché stavo in piedi su pavimenti di cemento duro per più di otto ore al giorno”. Sono comunque molti i casi documenti di bimbi che si sono fatti male: “So che nella scuola di mia figlia diversi bambini si sono fatti male, compresa la mia bambina, mentre indossavano le Crocs”, racconta un’altra mamma, Jamelle Campbell, che poi aggiunge: “E’ un problema di sicurezza.

Quando indosso le Crocs, inciampo nei miei piedi, soprattutto quando il pavimento è cerato e non c’è alcuna presa o quando sono bagnate”. Altri genitori la pensano come lei, raccontando le proprie testimonianze fra chi è inciampata e si è sbucciata le ginocchia, chi invece si è rotto il mento e il labbro dopo essere inciampato indossando le calzature e via discorrendo.

CROCS VIETATE NELLE SCUOLE USA: IL PARERE DEI MEDICI

Ci sono però i pareri medici contrari, come quello della dottoressa Michele Kurlanski, podologo di Scarborough, nel Maine, che ha spiegato: “Non mi sorprende che alcune scuole stiano vietando le Crocs. Anche se possono essere comode non sono la scelta migliore per i bambini, soprattutto in ambienti attivi come la scuola. Sebbene possano essere perfette per la spiaggia o per commissioni veloci, non dovrebbero sostituire le calzature adatte per la scuola”.

Per il dottor Kurlandski, le Crocs rappresentano anche un ostacolo allo sviluppo dei piedi dei bimbi: “A causa della loro vestibilità comoda e del tallone scoperto, i bambini possono facilmente inciampare, soprattutto sulle scale o mentre corrono durante la ricreazione”, ha spiegato. Da segnalare che anche Disney World ha vietato l’utilizzo delle stesse calzature sulle scale mobili, sempre per motivi di sicurezza, mentre dal suo canto l’azienda definisce le sue scarpe delle calzature per tutti i giorni, aggiungendo che i divieti scolastici sono “sconcertanti”.