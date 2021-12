Crolla casa a Rocca di Papa/ Esplosione, ipotesi fuga di gas: grave un’80enne

Crolla casa a Rocca di Papa, presumibilmente per via di una fuga di gas: questa è la drammatica notizia giunta nella mattinata di oggi, martedì 14 dicembre 2021, direttamente dalla provincia di Roma, e che richiama inevitabilmente alla memoria la tragedia vissuta pochi giorni fa a Ravanusa, nell’Agrigentino, dove hanno perso la vita sette persone (oltre a Samuele, il bambino che sarebbe dovuto nascere proprio in queste ore) e risultano ancora due dispersi. Valentina Fenu, inviata del Tg Regionale del Lazio, è intervenuta in collegamento telefonico dal luogo della deflagrazione a “Storie Italiane”, raccontando l’accaduto: l’episodio si è verificato in un’abitazione di via Focicchia a Rocca di Papa, dove una donna di 80 anni e di nazionalità inglese è stata estratta dalle macerie viva, ma in gravi condizioni di salute (si trova attualmente ricoverata in ospedale, ndr).

A causare lo scoppio sarebbe stata “una bombola di gas gpl posta in un locale seminterrato è esplosa generando un boato”. Soltanto due anni fa fu il sindaco del Comune romano a perdere la vita per colpa proprio di una fuga di gas. Ora, un nuovo fatto di cronaca che presenta analogie impressionanti: lo scoppio sarebbe avvenuto all’alba e i residenti hanno spiegato di aver udito un boato provenire dal civico 34. Immediatamente, scrive Fanpage, sono stati allertati i soccorsi e sono intervenute “due squadre operative dei vigili del fuoco di Roma, la 15/A e la 21/A, oltre a un’autoscala AS/22, al Carro Crolli, al CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) al il funzionario di turno e al capo turno provinciale”.

CROLLA CASA A ROCCA DI PAPA: LE CONDIZIONI DELLA DONNA ESTRATTA DALLE MACERIE

Dopo il crollo casa a Rocca di Papa, i pompieri hanno dovuto faticare non poco per salvare la donna, rimasta intrappolata sotto le macerie in quella che fino a pochi minuti prima dello scoppio era la sua camera da letto, collassata letteralmente su di lei, dal momento che stava dormendo quando è successo il tutto, senza avere modo di mettersi in salvo e venendo travolta dai detriti.

Fanpage informa che “una volta giunta al pronto soccorso, la donna è stata affidata alle cure dei medici, che l’hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso”. Intanto, si indaga su quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità: l’incidente sarebbe stato provocato da una fuga di gas e questa è la pista che attualmente si sta seguendo.

