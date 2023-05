Crolla ponte pedonale in Finlandia/ “24 bambini caduti da 5 metri di altezza”

Un ponte pedonale è crollato in Finlandia, a Espo, cittadina appena fuori Helsinki. La prima conta è di 27 persone ferite, di cui 24 sono bambini. I piccoli stavano attraversando questo ponte pedonale, un’installazione temporanea collocata presso un cantiere edile, per raggiungere la scuola. Secondo la polizia della città, il crollo del ponte pedonale si è verificato intorno alle ore 9.30 del mattino. La maggior parte dei feriti, precipitati per alcuni metri, sono studenti della scuola elementare Kalasatama che si stavano recando in gita.

A quanto riferiscono i media locali, i 24 bambini e gli altri tre feriti coinvolti sono precipitati da un’altezza di cinque metri. In particolare come riporta il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, i bambini sono stati trasferiti al Bridge Hospital, al New Children’s Hospital e agli ospedali Peijas e Jorvi. La maggior parte dei ricoveri è avvenuta per fratture agli arti a causa della caduta del ponte pedonale. Gli ospedali avrebbero già attivato dei numeri verdi per i familiari dei feriti che potranno così chiedere maggiori informazioni.

Bambini feriti nel crollo di un ponte pedonale: “indagini aperte sul cantiere”

24 bambini feriti a causa del crollo del ponte pedonale su cui stavano camminando per raggiungere la scuola elementare. Un fatto che avrebbe potuto dare luogo a una tragedia e che non ha mancato di scuotere l’intera Finlandia. Il sindaco di Espo, Jukka Mäkelä, ha fatto sapere tramite i canali istituzionali che sono già in corso indagini sul crollo avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio 2023. “Vorrei porgere le mie scuse a tutti i feriti – ha dichiarato il sindaco – Spero di cuore che le vittime riescano a riprendersi presto. Vorrei abbracciare anche tutti i familiari che in queste ore stanno assistendo persone ricoverate in ospedale. Stiamo indagando su quanto successo, le valutazioni devono essere fatte attentamente“.

Anche la polizia locale ha commentato il crollo del ponte pedonale, che ha provocato il ferimento e il ricovero di 27 persone tra cui 24 bambini, scrivendo in un comunicato che “diverse persone sono cadute per alcuni metri quando il ponte è crollato. C’è un’indagine in corso“.











