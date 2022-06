Crolla tettoia palco concerto Elisa: tragedia sfiorata/ Due feriti: show annullato

Tragedia sfiorata: crolla la tettoia del palco di Elisa

Tragedia sfiorata al parco della gioventù dove domani, martedi 28 giugno, dovrebbe cominciare il tour estivo di Elisa. Il condizionale è d’obbligo dopo la caduta della tettoia del palco che ha provocato il ferimento di due tecnici . A Bassano del Grappa, una parte dell’impalcatura del palco destinata ad ospitare Elisa e i suoi musicisti durante il live fissato per il 28 giugno è crollato. La dinamica dell’incidente non è stata ancora accertata. Fortunatamente, le persone rimaste ferite dal crollo non sarebbero in gravi condizioni.

Il concerto di Elisa previsto per domani e che avrebbe dato ufficialmente il via al tour dell’artista sarebbe stato già annullato in attesa di capire cosa possa aver provocato il crollo di parte dell’impalcatura.

Le parole degli organizzatori del tour di Elisa di Friends & Partners

Dopo la tragedia sfiorata, come riporta La Repubblica, gli organizzatori del tour di Elisa di Friends & Partners, hanno dichiarato: “Non è di competenza nostra ma della produzione del festival che organizza l’evento. Non è insomma una nostra produzione, siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”, ha spiegato Ferdinando Salzano.

Nessun commento, per il momento, da parte dell’artista che, sui social, negli scorsi giorni, non aveva nascosto l’emozione per l’inizio del tour. Per il momento, non si sa se e quando la data di domani sarà recuperata.

