Crolla una gru a Torino: un morto e un ferito grave/ Diverse persone coinvolte

Dramma stamane a Torino dove una gru edile, posizionata in un cantiere del capoluogo piemontese, è crollata, causando anche vittima. L’episodio si è verificato di preciso in via Genova, in un palazzo dove la stessa gru era appunto “alloggiata”. Non vi sono molte informazioni sulla vicenda ma stando a quanto fornito dal 118, che al momento, come scrive TorinoToday, si trova sul posto assieme alle forze dell’ordine, un uomo è purtroppo deceduto. Si tratta molto probabilmente, come scrive l’agenzia Ansa, di un operaio che era impegnato in loco in dei lavori di ristrutturazione.

Vi sarebbe anche un’altra persona coinvolta, leggasi un uomo ferito in maniera molto grave, soccorso in condizioni serie e trasporto poi in codice rosso presso l’ospedale cittadino. Coinvolte, stando a quanto scrive RaiNews, anche altre tre o quattro persone di cui i sanitari giunti sul posto stanno valutando le condizioni fisiche e di cui di conseguenza non si conosce il loro stato di salute. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la gru, cadendo, si sarebbe appoggiata ad un palazzo di sette piani, e le persone ferite, molto probabilmente tutti operai del cantiere, sarebbero rimaste incastrate sotto una parte della gru.

CROLLA GRU TORINO, UN MORTO E UN FERITO. LA POSSIBILE RICOSTRUZIONE

Sul posto, oltre agli uomini del soccorso e alle forze dell’ordine, anche quattro squadre di vigili del fuoco. Un dispiegamento massiccio tenendo conto della gravità dell’incidente, nonché della struttura mobile, decisamente ingombrante, coinvolta. In base ad altre informazioni emerse, l’incidente della gru sarebbe avvenuto al numero civico 107 di via Genova a Torino, non troppo distante dalla sede dell’ufficio postale.

Tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche se con grande probabilità si tratta di un errore nell’installazione della stessa gru, o eventualmente di un “pezzo” usurato che potrebbe aver causato il cedimento. In base a quanto riferito dai colleghi di Torino Today, il palazzo su cui si è appoggiata la gru non avrebbe subito danni. Sul posto, quattro ambulanze, nonché i carabinieri, la polizia di stato, la polizia municipale e lo Spresal dell’Asl di Torino.

