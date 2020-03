Crollo Borsa di Milano/ Coronavirus, spread Btp-Bund vola a 230 punti

Crollo Borsa di Milano, tracollo per i mercati europei a causa del coronavirus. Molti titoli del Ftse Mib non sono riuscite a fare prezzo e Piazza Affari è arrivata al -11%: come spiega il Corriere della Sera, c’è stato un recupero fino al -9,8%, arrivando dunque a toccare quel 10% previsto dai future nelle prime ore della mattina. Nel giro di due settimane è stato letteralmente stralciato il buon andamento di tutto il 2019: Giuditta Marvelli evidenzia che il Ftse Mib è tornato ai livelli del dicembre 2018, quando aveva toccato il minimo di 18.397 punti. Al momento siamo a 18.470 punti. Giornata terribile per molti titoli: da Stm (-11%) a Generali (-9,8%), passando per Exor (-9%) e Recordati (-5,5%). Grido d’allarme per i titoli del comparto petrolifero in tutta Europa, a partire dal -14% di Euro Stoxx 600 Energia. A Piazza Affari crollo verticale per Saipem (-27,6%) e Tenaris (-21,15%).

CROLLO BORSA DI MILANO, SPREAD BTP/BUND VOLA A 230 PUNTI

Per pesare il crollo della Borsa di Milano, al quale hanno contribuito le disposizioni del Governo per fermare i contagi, basti pensare che si tratta del calo peggiore dai tempi della Brexit. In allargamento degno di nota anche lo spread Btp/Bund: come spiega Avvenire, è arrivato a toccare quota 230 punti base, per poi passare a metà mattina intorno a quota 215. Ricordiamo che il tasso del Bund decennale tedesco ha toccato il nuovo record storico negativo a -0,84%. L’allarme è stato lanciato anche da numerosi partiti politici, a partire da FdI: «Si sta concretizzando il tracollo della Borsa che avevamo purtroppo temuto. Avevamo chiesto al Governo di valutare la chiusura temporanea della Borsa o quantomeno di vietare le vendite allo scoperto. Invece nulla è stato fatto, come nulla è stato fatto finora sul piano economico, a differenza della Germania che ha già varato provvedimenti concreti per tutelare aziende e posti di lavoro. L’Italia non ha altro tempo da perdere», le parole di Giorgia Meloni, che ha annunciato di voler presentare nuove proposte all’esecutivo.

