Dramma nella Repubblica Dominicana dove il crollo di una discoteca ha causato la morte di almeno 79 persone e il ferimento di centinaia. La notizia è riportata in queste ore dai principali media internazionali, a cominciare dalla CNN, che precisa che l’incidente si è verificato in uno dei locali più iconici della nazione caraibica, leggasi il Jet Set, nella nottata fra lunedì e martedì scorsi. Attualmente il bilancio parla di 79 vittime e di più di 220 feriti, ma potrebbe ulteriormente aggravarsi con il passare delle ore tenendo conto che alcuni feriti sono stati soccorsi in condizioni disperate. Juan Manuel Méndez, direttore del Centro Operativo di Emergenza, ha fatto sapere che: “Continuiamo a sgomberare i detriti e a cercare persone. Cercheremo persone senza sosta”.

TRATTATIVA USA-IRAN/ "Trump fa un favore a Putin, ma senza accordo sul nucleare attaccherà Teheran"

Si scava ormai ininterrottamente da ore sotto i detriti nel locale dove al momento del crollo vi erano 300 persone, una discoteca situata nella capitale Santo Domingo: ma cosa è successo? Secondo la ricostruzione, al momento del disastro si stava esibendo Rubby Perez, un artista merengue, assieme alla sua orchestra, quando ad un certo punto il tetto del locale è crollato sullo stesso club, provocando una strage. Appena si è sparsa la voce i famigliari delle persone che erano presenti nella discoteca si sono recate sul luogo, in attesa di ricevere notizie positive dai soccorritori, mentre decine di ambulanze continuavano a fare la spola fra il luogo del disastro e gli ospedali della zona.

RIARMO UE/ Conte inganna la sua piazza (pacifista), vuole un “esercito europeo” ma lo dice piano

CROLLO DISCOTECA REPUBBLICA DOMINICANA: ENORME VORAGINE AL CENTRO

Stando alle immagini pubblicate in rete nelle ultime ore, il locale presenta un enorme voragine al centro dell’edificio, dove appunto vi era la maggior parte dei clienti dello stesso, e ciò fa chiaramente capire quale sia stata la portata dell’evento. Il crollo è stato tra l’altro ripreso live, visto che un video circolante in rete (lo trovate anche sotto) mostra qualcuno che notare vicino al palco la caduta di qualcosa di indefinito nella zona posteriore del Jet Set Club, dopo di che, dal soffitto inizia a cadere di tutto, prima le luci poi il tetto, e si sentono quindi urla e rumori di schianti prima che il video diventi nero.

DALLA GERMANIA/ “Qui c’è disagio per quei cattolici tedeschi che sostengono il riarmo bellicista di Merz”

Fra le vittime vi sarebbe anche Octavio Dotel, ex giocatore di baseball della Major League, il campionato americano (il più importante al mondo), così come fatto sapere dalla fondazione di Mendez e Dotel. L’ex giocatore sarebbe stato soccorso ancora in vita ma durante il tragitto verso l’ospedale è purtroppo deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. “Lascia un segno indelebile in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco”, il commento dell’accademia educativa di Dotel, Colegio Sabiduría y Baluarte.

CROLLO DISCOTECA REPUBBLICA DOMINICANA: I NOMI DI ALCUNE VITTIME

Assieme a lui morto un altro ex giocatore della MLB, leggasi Tony Blanco, così come fatto sapere dal commissario della MLB Robert Manfred e dal ministero dello Sport dominicano: “Condividiamo il loro dolore con la famiglia, gli amici e i colleghi e offriamo le nostre preghiere per il loro riposo eterno”, ha fatto sapere lo stesso ministro. Fra le vittime anche Nelsy Cruz, governatrice della provincia di Monte Cristi, imparentata con l’all star della MLB Nelson Cruz, mentre manca all’appello il figlio del ministro dei lavori pubblici, Eduardo Estrella.

Luis Abinader, presidente della Repubblica Dominicana, si è recato sul posto assieme alla First Lady Raquel Arbaje, dichiarando tre giorni di lutto per la nazione: “Siamo profondamente dispiaciuti per la tragedia avvenuta al nightclub Jet Set”, ha scritto su X. “Tutte le organizzazioni di soccorso hanno fornito l’assistenza necessaria e stanno lavorando instancabilmente nelle operazioni di soccorso. Le nostre preghiere sono con le famiglie colpite”. Così invece Carolina Mejía de Garrigó, sindaco della città, “Una terribile tragedia”, rivolgendo poi il pensiero alle famiglie “che aspettano ancora notizie dei loro cari”.