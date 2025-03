In questi giorni le agenzie di stampa parlamentari hanno segnalato i lavori di una nuova “Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto”, istituita presso la Camera dei deputati, presieduta da Elena Bonetti, già ministro della Famiglia durante i Governi Conte 2 e Draghi, il cui nome è strettamente legato all’istituzione dell’assegno unico universale per i figli, uno dei pochi sostanziali provvedimenti strutturali e di lungo periodo di politica familiare adottati nel nostro Paese negli ultimi decenni.

La Commissione in effetti era stata proposta alla Camera il 1° marzo 2023 (primo firmatario proprio Elena Bonetti), approvata il 31 luglio 2024 (con accordo bipartisan di tutte le principali forze politiche), e nel febbraio 2025 finalmente si sono concluse le prime riunioni tecniche di insediamento (il 25 febbraio scorso è stato approvato il Regolamento interno).

Una tempistica in fondo virtuosa, visti i tempi medi dei lavori parlamentari, che in poco meno di due anni è riuscita a far partire un organismo dedicato alla questione demografica, vera e propria emergenza socio-economica del nostro Paese.

In prima battuta Una buona notizia, quindi, in prima battuta, perché è un passo concreto di attenzione e di responsabilità della politica davanti ai mutamenti demografici in atto, tra un crollo della natalità, che appare progressivo e apparentemente inarrestabile, una crescita della quota di popolazione anziana, anch’essa progressivamente sempre più elevata, generazioni in età attiva sempre meno numerose, e politiche migratorie senza una chiara strategia che le regoli positivamente in modo da compensare questi squilibri demografici.

Una notizia meno buona, però, se si considera l’urgenza degli interventi da mettere in campo, perché i mutamenti demografici hanno tempi lenti ma di lungo periodo, e per aumentare – per esempio – la propensione alla natalità in modo rilevante serviranno sicuramente molti anni di interventi consistenti, multidimensionali e di lungo periodo: più asili nido, più conciliazione famiglia-lavoro, più coinvolgimento dei lavoratori padri nella cura dei figli, più sostegni fiscali alle famiglie con figli.

Il vero problema, in effetti, non è “cosa fare”, perché nel dibattito pubblico le proposte sono chiare, tra i partiti e tra le forze sociali (basti pensare alle proposte del Forum delle associazioni familiari). La vera questione è: quando si comincia, finalmente? In questo senso l’avvio di una Commissione d’inchiesta rischia di rimandare i tempi dell’azione alla realizzazione di nuove indagini, nuove ricerche, nuove prese di conoscenza, che – spassionatamente – non sono certo quello che manca davvero oggi.

Tuttavia le attività della Commissione – e i nuovi dati individuati, se adeguatamente comunicati – potrebbero diventare innesco per una maggiore consapevolezza dell’urgenza della questione, e spingere a nuove, più efficaci e consistenti scelte politiche su natalità, servizi e politiche familiari. Potrebbe servire, in effetti.

Un ultimo commento, però, sul nome scelto: inserire l’espressione “transizione demografica” nel nome della Commissione rischia di non evidenziare la gravità della situazione, e di far passare l’idea (condivisa peraltro da molti ricercatori, anche a livello europeo) che si tratti di un processo che in qualche modo può essere governato in modo soft, graduale, senza troppi danni.

Se invece si fosse scritto “emergenza demografica” l’importanza del problema sarebbe stato ben più esplicito. Ma sono certo che mano a mano che la Commissione troverà nuovi dati sugli “effetti economici e sociali della transizione”, tutti e venti i membri (e tutto il Parlamento, c’è da sperare) si renderanno presto conto che si tratta di una vera e propria emergenza, con livelli di urgenza sempre più gravi.

