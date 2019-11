Crollo viadotto A6, Genova in ginocchio/ Toti: “Siamo in guerra, emergenza totale”

Dopo il crollo del viadotto è stata disposta la chiusura immediata da parte di autostrade dell’A26, nel tratto che va da Masone all’allacciamento con l’A10. Una decisione, come scrive Fanpage, che è giunta subito dopo che la procura di Genova ha reso noti i risultati a seguito delle perizie effettuate sui ponti Fado Nord e Pecetti sud (uno dei due ponti era già finito negli incartamenti riguardanti l’inchiesta sui falsi report a seguito del crollo del Morandi). Previste pesanti ripercussioni sui cittadini liguri ed in particolare su quelli del capoluogo, come anticipato già da Paolo Emilio Signorini, il numero uno dell’Autorità portuale del Mar Ligure occidentale: “Il Porto di Genova in queste condizioni non può resistere più di una settimana”. Di fatto Genova risulta essere completamente isolata e Autostrade sta predisponendo dei percorsi alternativi per risolvere almeno in parte la situazione.

CROLLO VIADOTTO A6: IL COMMENTO DI BUCCI E DI TOTI

Il sindaco Marco Bucci, a riguardo, ha specificato “ci aspettiamo una situazione di emergenza per il traffico in città, abbiamo deciso una serie di misure con la premessa che potranno essere di giorno in giorno modificate a seconda di come evolveranno”. Fra le misure messe in atto, anche l’intensificazione del trasporto pubblico: “Abbiamo chiesto a Trenitalia – le parole sempre del primo cittadino di Genova – di fare lo stesso con le linee urbane tra Voltri e Nervi e in Valpolcevera oltre che sulla linea per Ovada. Chiedo a tutti i cittadini genovesi di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico e vedremo cosa possiamo fare per facilitare questo utilizzo con Amt, domattina avremo riunione alle 7e30”. Tornando al viadotto crollato sull’A6, nella serata di ieri si era espresso nuovamente il governatore della regione, Giovanni Toti, che aveva commentato l’episodio con parole dure: “Siamo in guerra, siamo in emergenza, siamo a Stalingrado: il governo si deve far carico, da oggi e fino al ripristino delle condizioni di normale vivibilità, di tutto quello che accade: trasporti, come è successo per il Morandi, dei terminal portuali se dovremo tenerli aperti di notte, dell’intervento del Genio Militare, di tutto perchè siamo in una vera situazione di emergenza. Le istituzioni locali possono metterci una toppa ma non possiamo reggere questa situazione oltre una settimana. E non può reggerla il Paese”.

