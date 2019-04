14enne denuncia stupro al Bikini di Cattolica/ “Ero ubriaca, mi hanno violentata”

Una 14enne di Cattolica ha denunciato di essere stata stuprata da un coetaneo. La notizia è riportata in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare dal Corriere di Romagna, che fornisce numerosi dettagli sulla vicenda. Secondo quanto raccolto, la violenza o presunta tale, sarebbe avvenuta la notte fra il 25 e il 26 aprile scorsi, in occasione dell’evento in spiaggia “Ralf in Bikini”, presso la nota discoteca Bikini di Cattolica, una kermesse musicale durante la quale si esibiscono decide di dj della scena elettronica. La ragazza avrebbe confidato alla mamma di avere il sospetto di essere stata stuprata, e la donna si è quindi rivolta alla polizia. Immediatamente sono scattate le indagini da parte della squadra mobile locale, che hanno ascoltato a lungo la stessa 14enne, che si trovava in vacanza nel riminese e che ha raccontato di aver bevuto molto e di non ricordare con esattezza cosa fosse successo, temendo però di essere stata abusata da un ragazzo coetaneo.

La polizia sta provando a ricostruire i fatti, ed ha interrogato i giovani della comitiva di cui faceva parte la presunta vittima, e si stanno anche effettuando degli accertamenti clinici sulla stessa adolescente. A far pensare seriamente che una violenza ci sia stata, il fatto che la 14enne abbia fornito un identikit molto dettaglio del presunto violentatore, definito dalla stessa ragazza un suo amico e anch’egli giovanissimo. In contemporanea, la polizia ha segnalato il caso alla procura minore di Bologna. Fondamentali saranno le testimonianze nonché eventuali video delle telecamere di sorveglianza disseminate presso il noto locale di Cattolica, che potrebbero aver ripreso qualcosa, magari proprio un’eventuale violenza. Una festa molto nota quella del Ralf in Bikini, con una partecipazione di circa 10mila persone, fanno sapere gli organizzatori, fra cui anche due arresti, due denunce e diverse segnalazioni per stupefacenti. Sono attese novità nelle prossime ore.

