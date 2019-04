15enne tossicodipendente, viaggio per vincere la droga/ Video Iene, la sfida continua

Simone, un motociclista dedito all’avventura, e Natan, 15enne tossicodipendente, a Le Iene in un viaggio per salvare il giovane dalla droga e regalargli una seconda opportunità: oggi verrà mandata in onda la seconda parte del servizio di Matteo Viviani. Come vi abbiamo raccontato, Natan da quattro anni è caduto nel vortice della droga e la madre le ha provate tutte per aiutarlo, sempre però senza successo: una possibile svolta la regala Simone, che tre anni fa ha deciso di cambiare vita, lasciando il suo lavoro da ristoratore per conoscere il brivido dell’avventura. Simone è entrato nella vita di Natan e, passo dopo passo, ne è diventato amico, conquistando la sua fiducia: «Lo faccio perchè mi girano i coglioni nel vedere un ragazzo di 15 anni che si butta via così: non mi sta bene!». E l’obiettivo del motociclista avventuriero è chiaro: «Portarlo a vedere chi piange perché non ha da mangiare o un tetto sopra la testa, non perché gli manca la dose». Natan ha raccontato di aver iniziato a drogarsi ad appena 11 anni, arrivando a diventare dipendente anche dai farmaci utilizzati in un primo momento per combattere la tossicodipendenza.

NATAN, 15ENNE TOSSICODIPENDENTE: UN VIAGGIO PER SALVARSI DALLA DROGA

Le speranze della madre di Natan sono sempre più deboli: la donna le ha provate tutte ma «le strade classiche non hanno portato dove dovevano», ora le sue speranze sono riposte in Simone. Il 15enne è stato più volte ospite di strutture dove ha provato a disintossicarne, ma non ne è mai uscito pulito, arrivando invece a sniffare i farmaci che gli davano. Simone, motociclista solitario, ci vuole provare: un viaggio di un mese dal Cile alla Bolivia. Nel servizio in onda questa sera vedremo come è andato questo viaggio e le premesse sono talmente assurde che può succedere veramente di tutto. Matteo Viviani raggiungerà i due in Cile, nel bel mezzo della loro avventura on the road, e non ci resta che attendere gli sviluppi. Natan era partito con un carico di fiducia ma anche di paure, «sono stato al massimo tre giorni senza prendere niente e si sta di merda»: clicca qui per vedere l’anticipazione de Le Iene.





