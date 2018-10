Cadaveri bruciati insieme e ossa frantumate/ Crematorio choc a Biella: “Catena di montaggio della morte”

Una “lugubre catena di montaggio della morte”: così il procuratore Teresa Angela Camelio ha definito il forno crematorio degli orrori di Biella di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. L’elenco delle atrocità è lungo: ossa frantumate a colpi di pala, ceneri umane gettate nell’immondizia, cadaveri estratti dalle bare e ammucchiati in scatole di cartone per essere bruciati a due a due. Tutto questo per guadagnare di più. Questo è quanto emerso dall’indagine della Procura che ha portato al sequestro del forno crematorio e all’arresto dell’amministratore della società Socrebi, Alessandro Ravetti, che fa parte di una famiglia che possiede una delle più importanti imprese funebri del biellese, e di un dipendente, Claudio Feletti, che si occupava di far rendere il più possibile l’unico forno di cui dispone l’impianto. L’indagine è partita dalla segnalazione di un confidente. I carabinieri si sono recati ogni notte, quando il crematorio era chiuso, per raccogliere prove e installare un sistema di videosorveglianza che ha documentato gli orrori quotidiani. Una quantità enorme di prove, con video tanto cruenti che il procuratore ha preferito non mostrarli in conferenza stampa.

FORNO CREMATORIO DEGLI ORRORI A BIELLA

L’inchiesta è stata condotta in prima persona dal procuratore, che ha accertato il modus operandi. Per l’aumento del 441% delle richieste di cremazioni, provenienti in massima parte da fuori provincia, venivano estratti i corpi dalle bare di zinco, più lunghe a bruciare, poi erano schiacciati in scatole di cartone e cremati a due, tre per volta. Le ceneri venivano raccolte e mescolate, mentre le casse toraciche e le altre ossa che erano ancora intere sminuzzate barbaramente con attrezzi di fortuna. I resti in parte venivano consegnati ai parenti, eventuali eccedenze venivano buttate in scatole e poi nell’immondizia. In almeno un caso sarebbe stata bruciata anche la carcassa di un cane, le cui ceneri si sono mescolate con le altre. I due arrestati sono accusati al momento di distruzione di cadavere e violazione di sepolcro, nel caso di Ravetti anche di istigazione alla corruzione, ma le indagini proseguono e potrebbero aggiungersi altre accuse, legate ai costi delle cremazioni.