ROMA CAPITALE, SCUOLE CHIUSE OGGI PER MALTEMPO/ Ultime notizie allerta meteo: lezioni a singhiozzo fino al 12

Scuole chiuse a Roma: è questa la decisione della sindaca Raggi per oggi, lunedì 29 ottobre, in ragione di un maltempo che potrebbe mettere a rischio la resistenza degli edifici scolastici e di conseguenza anche l’incolumità degli alunni. Chi “festeggia” sono proprio i ragazzi, che da qui alla prima parte di novembre avranno ben poco da studiare. Come riportato da Leggo, infatti, la maggior parte delle scuole resterà oltre all’1 novembre (Ognissanti) resterà chiusa anche giorno 2 e 3 (venerdì e sabato) per il Ponte che si concluderà giorno 4. Non è da escludere, dunque, che qualcuno provi a fare un “doppio ponte”, saltando l’intera settimana scolastica dal 29 ottobre al 4 novembre. Ma non è finita qui: domenica 11 novembre, infatti, è previsto il referendum per l’Atac. Si voterà soltanto nella giornata di domenica ma le scuole, che ospiteranno i seggi, resteranno chiuse anche il lunedì successivo per lo spoglio e la pulizia dei locali. (agg. di Dario D’Angelo)

SCUOLE CHIUSE A ROMA, LE PAROLE DELLA SINDACA

Scuole chiuse per maltempo a Roma. Il Campidoglio ha comunicato che gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Un provvedimento necessario per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi legati alla sicurezza e circolazione stradale. Lo ha fatto presente anche la sindaca Virginia Raggi nel comunicato diffuso anche sui social. «Ho disposto la sospensione dell’attività didattica dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio». La sindaca ha anche annullato il suo viaggio in Argentina, dove oggi avrebbe dovuto partecipare all’U20, il summit sul clima delle capitali dei principali paesi del mondo: «Ho ritenuto doveroso, vista l’allerta, restare in città per coordinare gli interventi ed essere vicina ai cittadini che dovessero vivere disagi e difficoltà». Inoltre, Virginia Raggi ha fornito i riferimenti telefonici della sala operativa: numero verde 800854854 o numero 0667109200. «Chiedo ai cittadini di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e alle indicazioni della Protezione civile della Regione Lazio», ha concluso. (agg. di Silvana Palazzo)

LEZIONI KO, I COMUNI CHE SEGUONO RAGGI

Non solo le scuole ma anche le Università di Roma domani sospenderanno le lezioni per l’incombente allerta meteo sulla Capitale nelle prossime ore: «A seguito delle disposizioni della Sindaca di Roma, la Sapienza sospende le lezioni in tutte le sedi di Roma per la giornata di domani lunedì 29 ottobre. La sospensione riguarda solo le lezioni nelle sedi di Roma. Altre attività a Roma, come esami e tesi, o in sedi esterne sono confermate», si legge sul portale del’Università, mentre per ora “silenzio” da RomaTre e Tor Vergata. A seguire Roma sull’ordinanza ci sono anche i Comuni di Bracciano, Ladispoli e Cerveteri (oltre ai gia “decisi” Castelli, Tivoli e Fiumicino) che vietano l’apertura delle scuole quantomeno per lunedì 29: in Liguria invece a seguire l’esempio di Roma saranno tutti i comuni delle zone centrali e del Levante (Genova, Savona e La Spezia i centri più importanti), mentre in Toscana è il Grossetano e il Livornese che vedranno le scuole chiuse in ogni ordine e grado, ovvero a Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana e Orbetello, e in provincia di Livorno, a Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci.

COMUNICATO UFFICIALE DEL CAMPIDOGLIO

Con un comunicato ufficiale apparso pochi istanti fa sul sito del Campidoglio, il sindaco di Roma Virginia Raggi annuncia la firma dell’ordinanza con cui domani – lunedì 29 ottobre 2018 – tutte le scuole della Capitale di ogni ordine e grado saranno chiuse per gli studenti. «A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività educativa e scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, su tutto il territorio cittadino», si legge nella prima parte del comunicato, pubblicato dopo la riunione nelle ultime ore con i vertici della sicurezza capitolina e la Protezione Civile. «Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale», conclude il Campidoglio dopo una giornata di diversi disagi a Roma e sul litorale romano. Scuole chiuse, sempre per il maltempo, anche a Vicenza, Grosseto e nelle aree con allerta rossa della Liguria.

IN CORSO RIUNIONE PER CHIUSURA SCUOLE

Secondo quanto emerge dalle ultime notizie filtrate dalle fonti al Campidoglio di Messaggero e Leggo, la decisione del Comune sulla chiusura delle scuole sarebbe molto vicina dall’essere annunciata: «Domani a Roma le scuole resteranno chiuse: è in corso una riunione nella sede della protezione civile e l’orientamento emerso vira verso questa decisione», riportano i colleghi romani del Messaggero, mentre la redazione di Leggo aggiunge un dettaglio in più «Scuole chiuse a Roma lunedì 29 ottobre: la decisione è stata presa dal Comune a causa dell’allarme maltempo. E, secondo quanto risulta a Leggo, sarà ufficilizzata nelle prossime ore quando sarà pronta l’ordinanza». Al momento però manca, come vi dicevamo qui sotto, l’ufficialità del Campidoglio che potrebbe essere confermata nelle prossime ore con le ultime novità della Protezione Civile in merito alle previsioni meteo.

ALLAGAMENTI E DISAGI IN TUTTA LA CITTÀ

Il sindaco di Roma ha annullato il viaggio in Argentina per l’U20 decidendo invece di rimanere in città per gestire le prossime difficili ore dovute al maltempo che imperversa sul centro Italia. In attesa di capire se per la giornata di domani verrà proclamato l’ordinanza delle scuole chiuse, continuano i disagi in giornata per le condizioni proibitive del meteo capitolino: crollato un ramo vicinissimo all’Arco di Costantino, altri alberi crollati sulle principali vie della città e diversi sottopassi di metro e ferrovie mezzi allegati. Come riporta Repubblica Roma, «allagati sottopasso via Quirino Majorana tra Portuense e Ostiense e a via Portuense altezza via del Fosso della Magliana». Nel frattempo, il Comune di Roma ha diffuso sul proprio sito internet il comunicato dedicato al maltempo che ancora non definisce la chiusura o la regolarità delle scuole per la giornata di domani: «Dalle prime ore di domenica, 28 ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, dal pomeriggio di domenica, 28 ottobre 2018, e per le successive 24-36, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con mareggiate lungo le coste esposte».

RISCHIO SCUOLE CHIUSE A ROMA

Se dovesse peggiorare il meteo nelle prossime ore, a Roma e in tutto il Lazio potrebbe scattare l’ordinanza che obbliga la chiusura delle scuole per domani lunedì 29 ottobre 2018: il maltempo imperversa praticamente su tutta Italia e in modalità “burrasca” sulle principali città, Roma purtroppo compresa. Solo questa mattina, tegole e rami caduti, alberi mezzi crollati e insegne pubblicitarie assieme ai diversi pali della luce piuttosto pericolanti in tutta la provincia della Capitale: a Valmontone un albero è caduto su un’auto e l’uomo alla guida – un 44enne romano – è rimasto ferito per fortuna in maniera lieve. Situazione fortemente critica anche sul litorale dove a causa della forte mareggiata l’allerta della Protezione Civile è di stare lontani dalla coste; al momento sono stati effettuati 150 interventi dai vigili del fuoco a Roma, di cui l’80% per condizioni meteo avverse, registrati dalle 20 di ieri sera fino alla mattinata della domenica. Il Comune di Roma e la Regione Lazio stanno invece attendendo novità da Protezione Civile e Aeronautica Militare per capire come saranno le previsioni del meteo nelle prossime ore: se il maltempo dovesse intensificarsi ancora, sarebbe quasi d’obbligo il divieto di tenere aperte le scuole con l’allerta arancione incombente per la giornata di lunedì.

ALLERTA METEO E SCUOLE CHIUSE A BELLUNO

A Roma come al Nord: nelle scorse ore è giunta comunicazione ufficiale dal comune di Belluno della chiusura delle scuole «di ogni ordine e grado in relazione al forte maltempo che si abbatterà, secondo le previsioni, in tutto il Veneto, in particolare nell’area dolomitica» nella giornata di lunedì. Liguria e Lombardia subiscono lo stesso grado di allerta – arancione, ovvero moderata criticità – e stanno monitorando le situazioni per il rischio idraulico in vari fiumi “a rischio” a Genova e Milano. Situazione allarmante anche in Friuli Venezia Giulia: come riporta l’Ansa, «A causa dell’ondata di maltempo prevista per queste ore sulla regione, ieri la Protezione civile del Fvg aveva diramato un’allerta meteo rossa fino a martedì per rischio idrogeologico». L’evoluzione delle prossime ore del maltempo su tutto il Paese produrrà le decisioni necessarie da Nord a Sud per quanto concerne la gestione complicata della giornata di domani con il consueto “riavvio” della settimana lavorativa.