ESTRADIZIONE CESARE BATTISTI, SALVINI ACCELERA/ Ultime notizie, ministro Bonafede: “Deve tornare in Italia”

Cesare Battisti deve tornare in Italia. Anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interviene sull’ex terrorista, di cui da anni l’Italia chiede l’estradizione. Ora, dopo la vittoria di Bolsonaro alle elezioni in Brasile, appare molto più vicina. «Da mesi gli uffici del ministero hanno avviato contatti con le autorità brasiliane, tenendosi pronti a un evento che avrebbe potuto cambiare le cose». Tra queste c’è appunto la vittoria di Jair Bolsonaro alle presidenziali. Il governo M5s-Lega sta seguendo la situazione con la massima attenzione. «Lo dobbiamo alle famiglie delle vittime di Battisti, lo dobbiamo anche al Paese». Bonafede ha ricordato anche i delitti di cui si è “macchiato” Cesare Battisti. Gli omicidi premeditati dell’agente di custodia Antonio Santoro e dell’agente di polizia Andrea Campagna, di Pierluigi Torregiani e di Lino Sabbadin. «L’ex terrorista fugge dalla giustizia italiana ormai da quasi 40 anni». Ma questa “fuga” sta per volgere al termine per Cesare Battisti. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRADIZIONE CESARE BATTISTI: SALVINI ACCELERA

Cesare Battisti tornerà in Italia: questo è il “regalo” che il nuovo presidente del Brasile ha in serbo per l’Italia dopo la vittoria alle elezioni. Ad annunciarlo è il figlio Eduardo Bolsonaro su Twitter. Il deputato federale ha scritto: «Il regalo è in arrivo! Grazie per il supporto, la destra diventa più forte». Il tweet è una risposta al nostro ministro dell’Interno che ha subito affrontato l’argomento. «Dopo anni di chiacchiere, chiederò che ci rimandino indietro il terrorista rosso Battisti», aveva twittato Matteo Salvini. Il neo-eletto capo dello Stato aveva promesso l’estrazione in Italia dell’ex membro dei Proletari armati per il comunismo, condannato a diversi ergastoli e rifugiato in Brasile dal 2007. Dopo il primo turno Jair Bolsonaro aveva assicurato l’impegno a estradare il terrorista amato dalla sinistra brasiliana, in caso di vittoria alle elezioni. «Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!». Gli fa eco Salvini oggi: «Non vedo l’ora di incontrare il neo-presidente Bolsonaro. Sarò lieto di recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesare Battisti e portarlo nelle patrie galere».

CALDEROLI: “SPEDITELO IN ITALIA”

All’indomani della vittoria di Jair Bolsonaro, la consegna di Cesare Battisti è stata sollecitata da vari esponenti del fronte di centrodestra italiano. Tra questi c’è Andrea Delmastro il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri alla Camera. Dopo aver commentato la vittoria di Bolsonero, che attesta la sconfitta della sinistra, è entrato nel merito della vicenda Battisti. C’è per gli “italiani di destra” un altro motivo per gioire. «Finalmente si chiuderà l’infamia della sinistra protezione internazionale del criminale Cesare Battisti». E infatti già da oggi in Commissione si attiverà per chiedere che il nuovo presidente brasiliano consegni il terrorista. Proprio come promesso durante la campagna elettorale. «Sarà il primo gesto di una nuova collaborazione internazionale con il Brasile, finalmente libero dall’ipoteca della protezione internazionale del terrorismo rosso». A Delmastro fa eco il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Il risultato brasiliano «dovrebbe finalmente togliere ogni copertura politica e giudiziaria a Cesare Battisti e consentire finalmente quella sacrosanta e legittima estradizione rimandata per troppi anni». Ora per Calderoli il Brasile non ha più scuse. «Forza, caricatelo su un aereo e speditelo in Italia. Vogliamo giustizia per le sue vittime».