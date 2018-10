Damiano Schiozzi / Jane Alexander preoccupata per il figlio: “colpa” di Elia Fongaro (Grande Fratello Vip)

Jane Alexander non credeva che, al Grande Fratello Vip, avrebbe non solo messo in discussione la sua storia con Gianmarco Amicarelli in questo modo, ma si sarebbe avvicinata ad un altro così tanto. La storia con Elia Fongaro continua e non senza dubbi e preoccupazioni dell’attrice. Timori rivolti soprattutto a suo figlio, Damiano Schiozzi, che Jane ha affidato – per la sua permanenza nella Casa – proprio a Gianmarco Amicarelli. E infatti, Jane, proprio nelle ultime ore, ha sottolineato la sua preoccupazione per la reazione del figlio a questo suo avvicinamento ad un altro uomo. Jane non sa che anche un ex coinquilino, Enrico Silvestrin, ha espresso i suoi timori per Damiano, ipotizzando che il ragazzo si stesse vergognando di lei. “Voi state ragionando sul compagno ma ad essere più colpito in questi giorni è il figlio che non riconosce più la madre e se ne vergogna.”, ha scritto sui social Silvestrin.

I TIMORI DI JANE SUL FIGLIO DAMIANO

Alla preoccupazione, Silvestrin ha poi accompagnato un consiglio per la Alexander: “Le auguro di rinsavire in fretta, io esprimo i miei pensieri, Jane deve tutelare se stessa e suo figlio Damiano Schiozzi, non io che già devo raccogliere le lacrime del compagno”. D’altra parte, chiacchierando con alcune amiche, Jane ha sottolineato che, pur temendo le reazioni del figlio, gli avvicinamenti a Elia sono per lei inevitabili: “Sarò una brutta persona, ma io non riesco a stare lontano dall’affetto e le carezze di Elia. – ha confessato – Non voglio pensare a un futuro con lui, stiamo vivendo questa storia in questa casa, mi spiace che abbiamo fatto male a una persona fuori”. Ma è proprio in virtù di queste preoccupazioni che Jane potrebbe ricevere una sorpresa da parte del figlio Damiano che potrebbe confermare o smentire i suoi timori. Accadrà questa sera?