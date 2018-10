Maltempo a Roma: ‘strage’ di alberi cadute sulle strade/ Ultime notizie video: oltre 200 interventi

Giornata di caos a Roma a causa del maltempo e questa volta a creare disagi e anche spavento tra automobilisti e pedoni sono i rami di molti alberi, caduti sulla carreggiata durante tutto il corso della mattinata e che hanno letteralmente mandato in tilt il centralino dei Vigili del Fuoco e il numero unico per le emergenze: questa vera e propria “pioggia” di rami infatti ha creato una situazione mai vista da quelle parti e che ha portato la stessa amministrazione comunale a invitare la cittadinanza, per quanto possibile, attraverso il proprio profilo Twitter, a limitare gli spostamenti “a causa del forte vento”. Non solo: un paio d’ore fa è stata decisa anche dal Comune la chiusura temporanea dell’ingresso del Parco archeologico del Colosseo “per motivi di sicurezza” e lo stesso provvedimento è stato preso anche per il cimitero del Flaminio e del Verano.

200 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

In questa mattinata inusuale che ha fatto vivere a Roma l’ennesima giornata inattesa di disagi, uno degli incidenti più gravi ha coinvolto un Vigile del Fuoco di 50 anni, mentre era impegnato nell’operazione del taglio di un ramo “pericolante” in via Odescalchi: l’uomo è stato colpito all’improvviso da un pezzo del tronco crollatogli addosso e si è reso necessario il suo ricovero nella più vicina struttura sanitaria. Ma oltre a questo episodio, l’ultimo di una lunga serie, va ricordato anche che la “pioggia” di rami sulla Città Eterna ha causato disagi pure ad alcune auto in sosta, come una vettura sfondata da un pino, ad alcuni autobus dell’ATAC, mentre su un tratto di via Magliana si sono viste volare delle lastre di metallo staccatesi da un edificio e che hanno portato alla chiusura provvisoria della strada alla traffico da parte della Polizia Locale. In totale, circa duecento interventi per una emergenza che, tuttavia, non sembra ancora essere cessata.