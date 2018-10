MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA ROSSA PROROGATA A DOMANI/ Video, onde abbattono diga nel porto di Rapallo

È stata prorogata fino a domani l’allerta rossa in quasi tutte le provincie della Liguria: a Genova e Savona durerà fino alle ore 24 (poi diverrà arancione) mentre a La Spezia sarà attiva fino alle 15 di domani, poi scemerà sul “giallo” nelle successive ore. Sull’estremo Ponente ligure, l’allerta resta arancione fino a domani mattina, mentre a Levante le condizioni sono più serie e l’allerta meteo della Protezione Civile rimarrà rossa fino alle 8 di domani mattina. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, le onde del mare in tempesta hanno in parte abbattuto la diga foranea del porto di Rapallo, creando gravi danni su parte del litorale. La stessa mareggiata ha invaso e allagato l’intero lungomare Vittorio Veneto fino alla parte del centro storico più vicino alla spiaggia, nella zona di Porta delle Saline: evacuata completamente l’area del porto secondo le disposizioni del Comune di Rapallo e della Protezione Civile.

GENOVA E LEVANTE: TUTTI I DISAGI DEL MALTEMPO

Allerta rossa era stata predetta e allerta rossa meteo si dimostra nei fatti: il maltempo in Liguria, specie nelle zone centrali e del Levante, fa vivere ore di alta tensione per i disagi fortissimi dovuti al cattivo tempo di passaggio su tutto il CentroNord del Paese. Genova, Savona, La Spezia, Cinque Terre, tutte attraversate da inondazioni, nubifragi e mareggiate che – come sempre accade in Liguria – riveste un duplice problema stante la fragile condizione idrogeologica del territorio. Dalle 6 di questa mattina fino alle 18 sulle province di Savona e di Genova, dalle 12 a mezzanotte sullo Spezzino. L’allerta massima della Protezione Civile ha messo in atto notevoli misure di controffensiva con tutte le autorità locali e regionali impegnate per limitare i danni. Grandinate, “bombe d’acqua”, sottopassi allagati me anche frane e smottamenti sulle statali.

È caos in Liguria con particolare attenzione ai corsi d’acqua, come il Bisagno e il Polcevera a Genova (quello sotto il Ponte Morandi, tanto per intendersi). Nel primo, il livello riportato dal Secolo XIX è di 1,22 centimetri, era a 2,10 ed ha il primo livello di guardia a 2,50 e il secondo ed ultimo (pre-esondazione) a 4,15. Per il secondo invece il livello attuale è di «81 cm, ieri era arrivato a 1,5 metri, ma il primo livello di guardia è a 2,5 m e il rischio esondazione a 3,20».

MALTEMPO LIGURIA: CAOS CINQUE TERRE

Scuole chiuse in tutto il Genovese, lo Spezzino e le Cinque Terre che però non sono bastate ad evitare notevoli problemi di traffico sulle statali e sulle autostrade – già ingolfate di loro essendo il primo giorno della settimana lavorativa. Temporali e trombe d’aria hanno colpito La Spezia, in particolare il porto dove alcuni container sono stati sbalzati pericolosamente sul pontile. I treni hanno riportato ritardi e sospensioni fino a 2 ore, anche se la situazione si sta riprendendo (fonte Telenord, ndr).