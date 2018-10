Roma, spara all’ex fidanzata 23enne: arrestato/ Omicidio Maria Augustina: l’ombra della prostituzione

Ancora una storia di femminicidio, quella che arriva da Pavona, alle porte di Roma e che ha visto protagonista una giovane romena di appena 23 anni, Maria Augustina Rusu. La ragazza aveva deciso di chiudere definitivamente la storia con Costel Sbirciog, panettiere 36enne di Torvajanica con il quale la 23enne era stata legata sentimentalmente (e forse non solo) per qualche tempo. Forse Maria Augustina sapeva che quel loro ultimo incontro sarebbe potuto culminare in tragedia e per questo lo scorso venerdì sera si era fatta accompagnare all’appuntamento con il suo ex da un gruppo di amici, o forse sarebbe meglio definirli semplici conoscenti. Questi ultimi infatti, una volta giunti nel luogo prestabilito, all’incrocio tra via della Solfarata e via della Stazione di Pavona, avrebbero lasciato la giovane da sola con colui che si sarebbe presto trasformato nel suo aguzzino. Secondo quanto rivelato da Corriere.it nell’edizione online romana, ben presto sarebbe esplosa tra i due ex una lite poi culminata in femminicidio.

OMICIDIO MARIA AUGUSTINA: EX FIDANZATO ARRESTATO

Il panettiere avrebbe estratto dal giubbotto una pistola Beretta modello 98 esplodendo una serie di colpi in direzione dell’ex fidanzata, colpendola anche al volto. Maria Augustina non avrebbe avuto scampo, finendo a terra, a pochi metri da una casa cantoniera abitata da rom. Sarebbero stati proprio loro a lanciare l’allarme in contemporanea alla telefonata giunta al 112 da parte dello stesso panettiere che all’operatore ha spiegato: “Ho ucciso una giovane”. Dopo essersi dato inizialmente alla fuga in auto, l’uomo sarebbe stato rintracciato dagli agenti di polizia ai quali si è consegnato senza opporre resistenza. Agli stessi agenti ha permesso il ritrovamento dell’arma usata per uccidere l’ex fidanzata, una pistola non denunciata e della quale si era sbarazzato dopo l’omicidio gettandola in un campo. Secondo le indagini della polizia, l’omicidio avrebbe anche dei legami con gli ambienti della prostituzione. Sebbene vittima e carnefice vivessero insieme, non è ancora chiaro quale tipo di rapporto vi fosse tra i due.