Terremoto Foligno magnitudo 3.1/ Ingv, ultime scosse oggi Umbria: sisma vicino Trevi (29 ottobre 2018)

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi in Umbria. L’epicentro è stato individuato nel sud-est della provincia di Perugia. Stando ai rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma è stato di magnitudo pari a 3.1 sulla scala Richter e ha avuto epicentro a 3 chilometri a ovest di Trevi e 9 a sud di Foligno, con ipocentro attestato a 8 chilometri di profondità. Secondo quanto riportato dall’Ansa, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Cinque scosse di terremoto in poco più di 24 ore erano state registrate ieri. Quelle però sono state molto lievi, e comunque senza alcuna conseguenza. L’ultima di ieri alle 21.24: magnitudo 2 ed epicentro a 4 chilometri da Trevi. Ma la terra aveva tremato in Umbria già in mattinata, con la stessa magnitudo. La Sala Sismica ha dunque registrato un’attività sismica più intensa in questa zona, ma dall’intensità non preoccupante per ora.

TERREMOTO FOLIGNO, LE ULTIME SCOSSE IN UMBRIA

Dopo la scossa sismica di magnitudo 3.1, registrata alle 5.10, un altro terremoto è stato segnalato dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv in Umbria, più precisamente in provincia di Perugia. In questo caso, è avvenuto alle 5:50 di oggi, 29 ottobre 2018, ed è stato di magnitudo inferiore, pari a 2.1 sulla scala Richter. Anche per questa scossa l’epicentro è stato individuato non lontano da Trevi, a tre chilometri per la precisione. Ecco le coordinate geografiche: latitudine 42.88, longitudine 12.71 e ipocentro ad una profondità di 8 chilometri. Sono state fornite anche le altre località che si trovano entro i 20 chilometri dall’epicentro di questo terremoto. Si tratta di Montefalco, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Foligno, Bevagna, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Spello, Spoleto, Cannara, Vallo di Nera, Sellano, Cerreto di Spoleto, Massa Martana e Sant’Anatolia di Narco.