Tromba d’aria a Manduria: un ferito/ Video ultime notizie: crolla parte della facciata di una chiesa, i danni

Paura a Manduria, in provincia di Taranto, dove ieri sera si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha provocato non solo terrore tra i cittadini ma anche diversi danni. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno nell’edizione online, erano circa le 20 di domenica 28 ottobre quando una vera e propria tempesta di vento si è abbattuta sulla cittadina pugliese provocando il panico tra gli abitanti che sono prontamente corsi ai ripari. Le immagini choc in poco tempo hanno invaso la rete, con video e foto postate soprattutto sui social network. L’ondata di maltempo, dunque, ha colpito anche il Sud Italia ed a farne maggiormente le spese è stata anche la città del versante orientale della provincia jonica, dove si sono registrati diversi danni soprattutto alle case. Numerosi anche gli alberi che sono stati letteralmente sradicati dal terreno in seguito alle fortissime raffiche di vento, finendo con l’occupare parte delle strade.

TROMBA D’ARIA A MANDURIA: PAURA E DANNI

I momenti di maggiore panico, si sono vissuti ieri in piazza Giovanni XXIII a Manduria, dove la tromba d’aria ha provocato anche il crollo della parte superiore della Chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti sono piombati inevitabilmente in strada danneggiando non solo le insegne commerciali ma anche le auto in sosta. A tarda serata, quando la tempesta sembrava essersi placata, è stato reso noto il bilancio dei danni e dei feriti: fortunatamente solo un uomo ha riportato delle ferite non gravi. Si tratta del conducente di un furgone che ieri sera stava percorrendo la via per Oria quando si è imbattuto nella tempesta in atto. La vittima avrebbe perso il controllo del suo mezzo per evitare alcune scintille che fuoriuscivano dai cavi elettrici spazzati dal forte vento. Oggi intanto, come riporta NoiNotizie.it, la commissione straordinaria del Comune di Manduria ha disposto per questo lunedì la chiusura delle scuole con riserva di ulteriori provvedimenti in base all’evolversi della situazione meteo.