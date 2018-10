TROMBA D’ARIA A TERRACINA: UN MORTO/ Video ultime notizie, maltempo: diversi feriti, centro storico distrutto

Un morto e diversi feriti: questo il tragico bilancio di Terracina, dove una tromba d’aria si è abbattuta sul centro storico causando numerosi danni. “E’ tutto distrutto”, la testimonianza di alcuni residenti, con il maltempo che continua a preoccupare le forze di sicurezza. La situazione è monitorata con grande attenzione dalle autorità locali ma non solo, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha commentato: “Le immagini che arrivano da Terracina sono terribili. Esprimo solidarietà agli abitanti e al Sindaco per le devastazioni subite dalla tromba d’aria. Rimaniamo vicini a tutte le città colpite oggi dal maltempo”. Queste, invece, le parole dell’esponente di Forza Italia Annagrazia Calabria: “Sono vicina alle popolazioni gravemente colpite dal maltempo di oggi. Vento e piogge hanno messo a dura prova anche il Lazio, come accaduto a Terracina e a Frosinone. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie”. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

UN MORTO A TERRACINA

Una tromba d’aria ha colpito Terracina, in provincia di Latina. Sta avendo effetti devastanti l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia. «È come se ci fosse stato un bombardamento», ha raccontato il sindaco Nicola Procaccini. La tromba d’aria è partita dal mare, ha attraversato il centro storico distruggendo tutto ciò che ha incontrato. E ha fatto una vittima, perché è costata la vita ad una persona. Ma nel bilancio c’è anche un ferito grave. «Ci sono diversi feriti. È stato terribile», ha aggiunto Procaccini. Muri in cemento armato sono stati sfondati, come quelli del municipio. Diversi palazzi risultano danneggiati. Ci sono tetti divelti e crolli, inoltre è stato colpito anche il museo della città. Si aggiunge il concitato racconto di Gianfranco Sciscione, presidente del Consiglio comunale di Terracina. «La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas».

EMERGENZA MALTEMPO, TROMBA D’ARIA A TERRACINA

È emergenza maltempo in tutta Italia, ma soprattutto a Terracina. La cittadina della provincia di Latina è stata colpita dalla tromba d’aria. «Ho interrotto il consiglio comunale», ha aggiunto Sciscione. Inoltre, ha raccontato che il forte vento ha scardinato delle vetrate nel palazzo comunale. In una nota la Protezione civile della Regione Lazio ha fatto sapere che «ha mosso in direzione della cittadina laziale circa dieci squadre attrezzate di volontariato per liberare le strade e dare assistenza alla popolazione». La sala operativa della Protezione civile laziale ha contattato l’amministrazione comunale dando indicazioni sulle attività da sviluppare. «In particolare è stato chiesto di sapere se c’è popolazione o strutture da evacuare e di effettuare verifiche sulle alberature rimaste in piedi per valutarne la stabilità». Le attività proseguiranno anche nella notte fino a quando non saranno ripristinate le condizioni minime di sicurezza. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il direttore dell’Agenzia Carmelo Tulumello sono in costante contatto telefonico con i prefetti di Latina e Frosinone.