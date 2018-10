Vittoria Baruffi, 14enne morta a scuola durante ora ginnastica/ Domani autopsia: “Non aveva malformazioni”

Sarà effettuata domani l’autopsia sul corpo di Vittoria Baruffi, la 14enne mantovana morta per un malore mentre correva con i compagni durante l’ora di educazione fisica. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di venerdì sul lungolago di Gonzaga, a Mantova. La giovane studentessa del liceo classico stava effettuando una corsa con i compagni quando si è accasciata a terra, priva di sensi. Inutili i tentativi di rianimarla: Vittoria è stata dichiarata morta non appena giunta all’ospedale cittadino Carlo Poma. I magistrati ora vogliono avere certezze sulla morte della ragazza che, secondo i suoi genitori, non soffriva di alcuna patologia cardiaca né aveva malformazioni congenite. Da qui la necessità di effettuare l’autopsia, che potrà fare luce sulla tragedia. Solo dopo l’esame autoptico la salma potrà essere riconsegnata alla famiglia per i funerali, che probabilmente si svolgeranno nei primi giorni di novembre.

VITTORIA BARUFFI, 14ENNE MORTA A SCUOLA DURANTE ORA GINNASTICA

A Belforte, frazione di Gazzuolo dove Vittoria Baruffi abitava con i genitori e la sorella, è un andirivieni di amici e conoscenti per portare le condoglianze e stare vicini alla famiglia. Nessuno riesce a capacitarsi dell’accaduto e a dare una spiegazione alla tragedia, perché alla giovane non erano state diagnosticate malformazioni e non erano noti problemi che possano essere collegati al decesso. La 14enne era molto conosciuta sia a Belforte che a Gazzuolo: collaborava alle iniziative che venivano organizzate in paese. Era inoltre appassionata di teatro e stava puntando anche sulla recitazione. L’atmosfera ora è cupa: il sindaco Loris Contesini ha confermato la sospensione di qualsiasi iniziativa o manifestazione in segno di rispetto nei confronti della famiglia. Soccorsa e intubata, la 14enne era stata portata in pronto soccorso, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Lì sono giunti anche i carabinieri di Mantova: gli agenti hanno raccolto gli incartamenti medici e li hanno consegnati alla procura.