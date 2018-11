MALTEMPO AL SUD, TROMBA D’ARIA A CROTONE E IN PUGLIA/ Video ultime notizie: feriti e crolli anche nel Salento

L’ondata di maltempo sta scuotendo il Sud Italia con violente trombe d’aria che stanno interessando soprattutto la Calabria e la Puglia. La più preoccupante quella che si è registrata in località Passovecchio in provincia di Crotone, zona ricca di centri commerciali . Qui, secondo quanto riferito da TgCom24, sono stati registrati diversi feriti, fortunatamente non gravi, anche se una delle persone colpite è stata medicata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Alcune automobili parcheggiate all’esterno dei centri commerciali hanno riportato dei danni così come diversi pali della pubblica illuminazione e della segnaletica. Una seconda tromba d’aria è stata registrata anche in provincia di Catanzaro abbattendo alcuni alberi lungo la statale 106 jonica. Danneggiati anche i tetti di alcuni edifici e una serie di serre. Nuova tromba d’aria ancora in Puglia, questa volta sul Capo di Leuca, nel basso Salento, dove sono stati registrati numerosi crolli. La zona maggiormente colpita dalla violenza del vento è stata quella di Tricase Porto dove dopo una violenta grandinata è seguito un vortice di vento che ha provocato il crollo della facciata della chiesetta di San Nicola con danni anche alle case vicine. Una canonica è crollata a Marina Serra mentre lungo la litoranea verso Tiggiano a crollare sono stati i classici muretti a secco mentre alberi, pannelli fotovoltaici, pali di luce e segnaletica sono stati divelti. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TROMBA D’ARIA DISTRUGGE I CENTRI COMMERCIALI

È ancora la Calabria a contare i danni più ingenti per il maltempo di questo pazzo autunno: un’altra tromba d’aria colpisce la città di Crotone e tutta la provincia dopo quella che solo pochi giorni fa ha devastato un treno sulla tratta verso Catanzaro. Nella tarda mattinata di domenica diversi video documentano il passaggio del tifone in località Passovecchio dove sono presenti diversi centri commerciali e capannoni industriali: sembra di essere davanti alle scene che arrivano oltre Oceano dopo gli uragani, e invece siamo “solo” nel Crotonese. Alcune persone sono rimaste ferite dagli oggetti sollevati dalla tromba d’aria con contusioni di vario tipo per fortuna non gravissime: una persona in questo momento è ricoverata per “lesioni” nell’ospedale di Crotone, ma non è assolutamente in serie condizioni. La forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici e danneggiato una serie di serre: non solo, ha tranciato alberi sulla statale 106 Jonica e ha interrotto alcuni cavi della rete elettrica provocando black out momentanei in tutta la provincia.

MALTEMPO CROTONE, TRAVOLTI DIVERSI CAPANNONI

La situazione più difficile è stata quella andata in scena appena fuori Crotone, presso il Centro Commerciale Le Spighe e lo store dell’Unieuro: la tromba d’aria ha distrutto e divelto i tetti dei capannoni con diversi conti e feriti che si stavano avvicinando al centro shopping nel weekend del Black Friday. Dopo il disastro della voragine apertasi sulla strada Pontina questa mattina, le scene sicuramente più devastanti sono quelli che giungono da Crotone: il passaggio del tifone ha spazzato via gli allestimenti dell’interno, sollevando tutti gli elettrodomestici della Unieuro per fortuna senza provocare danni “peggiori” ai clienti subito in fuga e riparati in un’area esterna più sicura. Dopo il maltempo passato, i danni si contano anche per gli allagamenti presso la linea ferroviaria tra San Leonardo e Cutro, sempre nel Crotonese: come riporta il Quotidiano.net, a causa dell’interruzione dei binari per le precipitazioni sono rimasti bloccati il treno intercity Reggio Calabria-Taranto.

Tornado in Crotone, S Italy awhile ago! Video by Franz Duvalles via @CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV pic.twitter.com/LY1POF9AYu — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 25 novembre 2018