Cagliari, blitz antidroga fra Sardegna e Campania/ Ultime notizie, 4 milioni di beni sequestrati

Cagliari blitz antidroga. Nuova importante operazione antidroga da parte delle forze dell’ordine italiane. Come riferito quest’oggi dall’edizione online del quotidiano Unione Sarda, la polizia e la guardia di finanza di Cagliari hanno sgominato un giro milionario di stupefacenti, un’organizzazione criminale che gestiva il traffico di droga, e che operava fra la Sardegna e la Campania. I malviventi svolgevano in particolare la loro attività presso il capoluogo sardo, mentre i centri di smistamento si trovavano nella provincia di Napoli. Diversi i provvedimenti eseguiti dalle forze armate di Cagliari, tutti mirati agli arresti di vari componenti di un’associazione criminale di pregiudicati sardi e appunto campani. Inoltre, sono stati sequestrati diversi beni fra mobili e immobili, per un valore totale di 4 milioni di euro. Nella giornata di ieri era stato arrestato sempre a Cagliari, Marco Sau, il fratello del noto calciatore, nella cui abitazione sono state ritrovate armi e droga, e che stava preparando assieme ad altri criminali il rapimento di Alberto Melis ristoratore proprietario del locale “Antica Cagliari”.

A Milano, invece, diciotto persone sono stare arrestate (una ai domiciliari), nell’ambito di un’operazione condotta dalla polizia meneghina, volta a sgominare una banda che gestiva lo spaccio di stupefacenti presso il quartiere San Siro, quello dove sorge il noto stadio Giuseppe Meazza, anche con l’uso di armi. Si tratta di un blitz riguardante il proseguimento dell’operazione Miracolo, che durante lo scorso mese di ottobre aveva permesso di arrestare altre 29 persone. Le forze dell’ordine riescono quindi a portare a termine altri due importanti colpi, proseguendo l’ottimo lavoro svolto nel corso di quest’anno che ha permesso di intercettare milioni di euro di stupefacenti, sventando sul nascere lo spaccio di diversi gruppi di criminali italiani, a cominciare dalla mafia siciliana, dalla camorra napoletana e dalla ‘ndrangheta calabrese. Sono attesi ulteriori dettagli su questa duplice vicenda nel corso della mattinata, non ci resta che rimandarvi al prossimo aggiornamento.