Terremoto oggi a Bari, scossa M 3.5 ad Altamura/ Ultime notizie, disagi treni: ritardi e cancellazioni

Tanta paura ma fortunatamente nessun danno in seguito al terremoto che oggi ha fatto tremare la Puglia, a partire da Bari. La scossa di magnitudo 3.5 con epicentro ad Altamura è stata avvertita distintamente dall’intera Regione e fino a Matera provocando però tanta paura e diversi malori. Se, come evidenziato dalla Protezione Civile, non sono stati segnalati danni, tuttavia non sono comunque mancati i copiosi disagi soprattutto per quanto riguarda la circolazione. Come evidenziato da BariToday, infatti, in via precauzionale sono state apportate delle importanti modifiche alla circolazione dei treni ma ciò ha comportato naturalmente dei ritardi tra i 30 ed i 70 minuti e la sospensione della circolazione dalle 14 alle 16.25 sulla linea ferroviaria Bari-Taranto ma anche tra Gioia del Colle e Bari. Durante la sospensione, quattro convogli sono stati del tutto cancellati e due implementati da autobus sostitutivi. I tecnici di Rfi hanno effettuato tutte le verifiche del caso che fortunatamente hanno avuto esito negativo. Nessun danno, infatti, è stato riportato sull’intera infrastruttura. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MALORI E SCENE DI PANICO

Un nuovo terremoto si è verificato quest’oggi in provincia di Bari, e fortunatamente, come tutti i movimenti tellurici degli ultimi tempi, tanta paura ma nessun ferito. L’epicentro è stato il noto comune di Altamura, nelle provincia barese, e l’episodio si è verificato quest’oggi poco dopo l’ora di pranzo, alle 13:45. Per effettuare verifiche sugli edifici, il comune di Altamura ha chiuso in via precauzionale tutti gli uffici pubblici, nonché le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per il pomeriggio di oggi. Nel contempo, è stato attivato il “Censimento danni a persone o cose” per verificare l’agibilità delle suddette strutture. In generale, il sisma, che ricordiamo è stato lieve di magnitudo 3.5, è stato avvertito in tutta la Puglia, da Bari a Lecce, passando per Taranto e Barletta. Il terremoto è “sconfinato” anche presso la vicina Basilicata, dove a Matera si sono verificate numerose scene di panico, con persone che si sono riversate sulle strade: normale amministrazione quando si tratta di un sisma. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NESSUN DANNO

La scossa di terremoto che oggi ha fatto tremare la Puglia, è stata distintamente avvertita nell’intera provincia di Bari. Il sisma di magnitudo 3.5 e profondità di 38 chilometri si è verificato a poca distanza dai comuni di Altamura e Gravina di Puglia, prossimi all’epicentro, ma a tremare sono state anche le province vicine, da Taranto a Lecce e persino Foggia. In tanti residenti della zona interessata dalla scossa di terremoto sono scesi in strada dopo aver sentito “un boato”, come è stato definito da alcuni cittadini sui social, dove si sono riversati nei minuti successivi al sisma. Numerose, come riferisce Il Messaggero nell’edizione online, anche le telefonate ai Vigili del Fuoco da parte di cittadini spaventati. La protezione civile ha escluso la presenza di danni ma pare che molte persone hanno accusato malori a causa del panico. E’ stata la stessa Protezione Civile a confermare: “Non sono stati segnalati danni”. In una nota ha però fatto sapere che “resterà in costante contatto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per seguire l’evolversi della situazione e intervenire in caso di necessità”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TREMA ANCHE MATERA

Il terremoto a Bari avvenuto questo pomeriggio alle 13:45, ha causato non pochi disagi alla popolazione pugliese, e non solo. Stando alle indiscrezioni circolanti e alle numerosi segnalazioni sui social, il sisma è stato avvertito anche nelle province di Lecce, Taranto e Foggia. Ma non finisce qui, perché anche a Matera, in Basilicata, si è sentito il terremoto, con gli abitanti della splendida Città dei Sassi che sono scesi in strada per paura, chiamando a ripetizione i vigili del fuoco. In generale, in tutta la provincia di Matera, nella zona sul confine con il barese e la Puglia, il terremoto è stato avvertito indistintamente. I due comuni più vicini all’epicentro sono stati Altamura e Gravina di Puglia, dove i residenti raccontano come di un boato. Fortunatamente, il tutto si è concluso senza alcun danno materiale ne fisico, anche se si sono registrati dei malori dovuti all’enorme spavento provocato dalla scossa. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCOSSA DI MAGNITUDO 3.5

Terremoto a Bari registratosi pochi minuti fa. Stando ai dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, la scossa si è verificata nella provincia barese, e precisamente in quel di Altamura, nota cittadina di circa 70mila abitati. La magnitudo registrata dalla sala sismica INGV-Roma, è stata di 3.5 gradi, classificando il sisma a livello lieve. Il Terremoto a Bari è stato avvertito in maniera indistinta dalla popolazione del capoluogo ma anche in provincia, ed è stato registrato precisamente alle ore 13:45: l’ipocentro, la sua profondità, è stata invece di 38 chilometri. Gravina di Puglia è un altro dei comuni più noti che sono stati interessati in maniera importante dal sisma, avvertito anche in altre province della Puglia, leggasi Lecce e Taranto. La popolazione, spaventata per la scossa avvertita, ha chiamato allarmata i vigili del fuoco per chiedere informazioni su cosa stesse succedendo ma fortunatamente non si sono registrati danni alle cose ne tanto meno feriti.

TERREMOTO A BARI

Il sisma è avvenuto a 5 km a nord est di Altamura, facendo tremare per l’ennesima volta il sud della nostra penisola. Soltanto poche settimane fa un doppio terremoto avvenuto in Grecia, nei pressi dell’isola di Zante, aveva fatto passare attimi di apprensione a milioni di cittadini pugliesi, che oltre ad aver percepito in maniera indistinta la scossa, avevano dovuto anche subire un mini tsunami. Sulla costa si era infatti abbattuta una mini onda fra i 10 e i 50 cm di altezza, che aveva messo in allarme i sismologi e le autorità, pronte ad ogni evenienza. L’episodio si è verificato precisamente lo scorso 26 ottobre e aveva interessato da vicino anche la popolazione di Calabria e Sicilia. Tornando al Terremoto a Bari, sono moltissimi i commenti su Twitter in merito appunto alla scossa, a cominciare da Eudoro che scrive: «Ragazzi che botta! Si è sentito bello forte!». Spaventato anche Peter, che spiega: «Raga io non ho mai sentito una scossa di terremoto e quindi questa l’ho sentita fortissima». Infine il pensiero di Antonella, in linea con i due precedenti: «#terremoto è stato bruttissimo, io tremo ancora».