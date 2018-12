Sciopero benzinai oggi, Liguria e Toscana/ Stop fino al 14 dicembre: i motivi della protesta

Sciopero benzinai oggi, martedì 11 dicembre 2018, in Liguria e in Toscana: lo stop scatterà alle ore 19.00 e si concluderà venerdì 14 dicembre. Dopo la revoca dello sciopero nazionale dello scorso giugno, con il ministro del Lavoro Luigi Di Maio che promise la fatturazione elettronica a partire dal 2019, braccia incrociate nelle dure regioni: una presa di posizione netta dei gestori di Petrolifera Adriatica (Esso) e Italiana Petroli (Api-Ip e TotalErg) nei confronti delle due proprietà. Ecco quanto reso noto dalla Faib in una nota ufficiale: «La Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) dichiara, per le regioni Toscana e Liguria, lo sciopero dei gestori di Petrolifera Adriatica (marchio Esso) e di Italiana Petroli (marchi Api-Ip e TotalErg). ».

SCIOPERO BENZINAI IN LIGURIA E TOSCANA

Prosegue la Faib nel documento riportato da La Nazione: «Lo hanno deciso i gruppi dirigenti della Federazione, per protestare contro la politica discriminatoria da parte di Italiana Petroli, che detiene la proprietà degli impianti a marchio IP e Total-Erg, e di Petrolifera Adriatica, che ha acquistato di recente con cessione di ramo di azienda gli impianti con marchio Esso. La Faib intende denunciare la permanente condotta scorretta di Petrolifera Adriatica, che, benché tenuta ad applicare l’accordo, in conseguenza della condanna dinanzi al tribunale di Roma, continua nella pratica di tagliare i margini ai gestori e scaricare su di essi le proprie contraddizioni strutturali». Previsti disagi per lavoratori e viaggiatori: attesi aggiornamenti nelle prossime ore sugli sviluppi dello sciopero e una replica dalla parte contestata.