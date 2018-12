EUROJACKPOT/ Estrazione 28 dicembre 2018: ecco i numeri vincenti di oggi! (conc n 52/2018)

L’ultima combinazione fortunata dell’anno per Eurojackpot è stata finalmente estratta. Sono disponibili infatti numeri vincenti relativi al concorso di oggi, venerdì 28 dicembre. Finita la caccia alla combinazione, può partire la verifica della vostra schedina nella speranza che sia tra quelle vincenti di oggi. In ballo c’è un bel bottino, quindi la possibilità di concludere l’anno facendo davvero festa e con nuovi obiettivi e progetti. Lo hanno già fatto coloro che hanno vinto quest’anno, così come in passato, a Eurojackpot. Stavolta potrebbe toccare a voi: la fortuna potrebbe decidere di trascorrere gli ultimi giorni del 2018 in Italia e allietare così i tanti giocatori azzurri che hanno una passione per questo gioco. Non lasciatevi distrarre però dai sogni e dai pensieri riguardo ciò che potreste fare con l’eventuale vincita, perché bisogna concentrarsi sui sette numeri della combinazione vincente. Sono loro a fare la differenza. (agg. di Silvana Palazzo)

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Ultima estrazione dell’anno per Eurojackpot: è in programma oggi, venerdì 28 dicembre, nei 18 Paesi che partecipano a questo gioco. Tra questi c’è l’Italia, che vuole chiudere in bellezza un anno che si è rivelato particolarmente fortunato per quanto riguarda questo gioco. Ci sono state diverse vincite importanti quest’anno, ma si può mettere un sigillo e mandarlo in archivio con un altro successo. Basta indovinare la combinazione vincente, quella che vi riporteremo subito dopo l’estrazione per permettervi di controllare la vostra giocata. A tal proposito, se ancora non avete la schedina per partecipare, sappiate che siete ancora in tempo per rimediare e per provare a dare una svolta alla vostra vita. Tutto potrebbe cambiare grazie a sette numeri, i cinque della combinazione più 2 Euronumeri. In ballo ci sono 19 milioni di euro, un bottino che senza dubbio può aiutarvi a cambiare radicalmente la vostra esistenza!

LE ULTIME CURIOSITÀ

Se il montepremi di Eurojackpot è cresciuto, visto che parte da 10 milioni di euro, vuol dire che nessuno la settimana scorsa ha indovinato la combinazione fortunata. E infatti non c’è stato alcun 5+2. L’ultimo concorso è stato tutt’altro che sfortunato: ci sono stati quattro 5+1 da 426mila euro circa ciascuno. Sette invece le schedine che sono risultate vincenti per quanto riguarda il 5+0, in questo caso da 86mila euro circa. La vincita più alta realizzata in Italia è quella di 7.172,00 euro, ottenuta da coloro che hanno realizzato il 4+2. Queste sono le quote più interessanti per quanto riguarda l’ultima estrazione di Eurojackpot, ma vi ricordiamo che questo gioco ha 12 categorie di vincita, quindi le occasioni per vincere sono tante. Lo si può fare, ad esempio, anche indovinando solo due numeri più uno dei due Euronumeri. Senza dubbio il 5+2 è la categoria più ambita, e allora siete pronti all’assalto dei numeri vincenti?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

19 – 24 – 31 – 38 – 40

Euronumeri: 7 – 10

