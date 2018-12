Onu, sospeso funzionario italiano: abusi sessuali e stalking/ Capo-progetto Unido accusato da donna di 28 anni

Un funzionario italiano dell’Onu è stato denunciato per abusi sessuali e stalking da una donna di 28 anni. Le Nazioni Unite hanno deciso di sospendere il responsabile di 37 anni di un progetto Unido, l’organismo Onu che promuove lo sviluppo industriale. L’Unido ha anche aperto un’istruttoria interna sul caso, ma intanto lo scandalo è venuto a galla. I fatti risalirebbero all’estate scorsa e si sarebbero ripetuti in diversi Paesi tra cui Italia, Germania e Austria dove avrebbe ritrovato la ragazza per motivi di lavoro. La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della Sera, secondo cui il capo-progetti avrebbe abusato anche di un’altra sua ex collaboratrice che ha raccontato tutto ai suoi superiori e di aver vissuto episodi simili. Gli abusi si sarebbero protratti nel tempo, inducendo la giovane a denunciare tutto alle autorità anche sulla scia del #MeToo, la campagna contro le molestie esplosa col caso del produttore hollywoodiano Harvey Weinstein. Il coordinatore però ha negato tutti parlando di «accuse assolutamente false, solo fango».

METOO ALL’ONU: SOSPESO FUNZIONARIO ITALIANO

Il funzionario, nato e cresciuto in Italia, ha una lunga carriera internazionale alle spalle nel settore dell’imprenditoria sociale e ha lavorato in passato per varie agenzie dell’Onu. Ha speso la sua vita tra Europa, New York e i Paesi del Terzo Mondo. Ad attivare la procedura interna è stata una seconda collaboratrice che avrebbe raccontato di continue richieste sessuali e atti persecutori. In entrambi i casi lui avrebbe abusato del suo ruolo di coordinatore del progetto. Si tratta di una storia tutta da scrivere, ma intanto l’uomo è stato allontanato dal suo incarico in via precauzionale. Una misura preventiva che l’Onu ha preso per evitare che scoppiasse lo scandalo. La 28enne invece continua a lavorare per l’Unido in una delle sue sedi europee dove la storia delle molestie è finora rimasta sotto traccia. Da quando è stato aperto un fascicolo di verifica interna sono passati mesi e niente è stato ancora scritto e reso pubblico, né è chiaro come sta andando avanti, e in che direzione, questa inchiesta.

