Gloria, rientrata a casa la 15enne scomparsa a Milano/ Video, la nonna ringrazia Chi l’ha visto?

Una storia a lieto fine: scomparsa da Milano lo scorso 31 ottobre 2018, la giovane Gloria ha fatto rientro a casa. La storia della quindicenne è stata seguita passo dopo passo dalla trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli. La conferma della buona notizia arriva sul profilo Instagram del programma: Gloria è rientrata dopo gli appelli della nonna. L’anziana ha voluto ringraziare la Sciarelli con un video: «Ciao Federica, sei una ragazza in gamba, gentile, una presentatrice eccezionale. Brava, che Dio ti benedica!». Una storia che ha ricordato molto da vicino quella di Elisa Iossa o quella del 14enne Giovanni, ma in questo caso tutto è andato per il meglio: la giovane è tornata a casa e sta bene, anche se non è stato chiarito cosa l’ha spinta a fuggire.

GLORIA SCOMPARSA DA MILANO, STORIA A LIETO FINE

Erano stati numerosi gli appelli della nonna nell’ultimo periodo, con Gloria che abitava nella casa della nonna materna a Veduggio con Colzano, provincia di Monza e Brianza. Il giorno prima della sparizione era uscita da casa dicendo che sarebbe andata a Pavia a trovare delle amiche; sarebbe dovuta rientrare ma così non è stato, facendo scattare l’allarme. Fanpage sottolinea che l’anziana aveva pensato a un allontanamento dovuto a una storia con un ragazzo più grande: «Ciao Gloria, sono nonna Francesca. Dì dove sei che ti veniamo a prendere, non preoccuparti, prima che fai qualche casino con questo balordo di 21 anni che non lavora, non ha soldi e non ha niente. Questo ti mette a spacciare o a rubare».





© RIPRODUZIONE RISERVATA