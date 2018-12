LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 29 dicembre: i numeri vincenti! Video

Ultimo appuntamento del 2018 per il gioco del Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella speranza che il 2019 regali tante gioie ai giocatori (soprattutto ai lettori de ilsussidiario.net!). Torna a farvi compagnia come sempre la rubrica dedicata ai numeri ritardatari proprio del Lotto, che in vetta vede ancora una volta il numero 50 sulla ruota di Torino, assente fra gli estratti da 136 turni consecutivi. In seconda posizione abbiamo invece il numero 80 sulla ruota di Genova, latitante da 121 concorsi, mentre a completare il podio troviamo il numero 46, che a Palermo non esce da 117 turni di fila. Numeri alti, è vero, ma comunque inferiori rispetto a quelli di qualche settimana fa: basti pensare su tutti al numero 82 sulla ruota di Firenze, fermatosi ad un passo da quota 200 assenze consecutive. Del club dei centenari fanno parte anche il 41 e il 78 (110 assenze sulla ruota di Torino), oltre che il numero 60 sulla ruota Nazionale (106). (agg. di Dario D’Angelo)

CRESCE L’ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Countdown già attivato per Superenalotto, Lotto e 10eLotto e naturalmente per il Capodanno 2018, che concluderà un anno pieno di sorprese per i tanti vincitori della Sisal dopo le estrazioni di giovedì. Qualcuno potrebbe ricevere la corona persino prima dello scoccare della mezzanotte, per poi vivere una notte di San Silvestro degna di un Re o una Regina. Sono ancora tanti i premi che il concorso distribuirà in previsione di oggi, quando ritornerà l’appuntamento preferito da tutti gli appassionati. Prima di scoprire che cosa succederà, rivediamo premi e vincitori dell’ultima estrazione. Terno secco a Napoli per il primo posto in classifica, grazie a 45 mila euro realizzati sulla ruota partenopea. Rimaniamo sempre nel Napoletano per il secondo posto, destinato a Pozzuoli con un premio da 25 mila euro centrato grazie ad un ambo secco. Infine un terno su Bari che ha premiato un vincitore di Asti con un bottino da 22.500 euro. Al primo posto della Top 3 del 10eLotto troviamo invece Corberta, in provincia di Milano, con 20 mila euro realizzati grazie ad un 9. Il premio è valorizzato anche dalla modalità estrazione frequente selezionata dal vincitore. Si prosegue poi con 10 mila euro ad Alessandira con un 7 ed un 7 con Opzione Doppio Oro, sempre da 10 mila euro, centrato invece nella provincia di Roma, a Vicocaro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

83,8 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto diventa sempre più ricco grazie alla sestina vincente ed alle sue molteplici assenze. Non è ancora detta l’ultima parola e prima di salutare il 2018 con il Capodanno e le feste scelte da tutti gli appassionati, rivediamo quanto accaduto nella precedente estrazione. Primo posto per il 4+ da oltre 47 mila euro, centrato da quattro giocatori, mentre il 5 scende in campo con più di 34 mila euro grazie a cinque vincitori. Sono invece 107 gli appassionati che realizzano i 3.600 euro abbinati al 3+, mentre sale il 4 con 472,91 euro. I vincitori sono 370, mentre sono 14.597 gli appassionati che con il 3 vincono 36 euro a testa. Infine il 2, in forte rialzo rispetto alla media settimanale, con un bottino da 6,60 euro e 243.492 vincitori. Per il 2+ da 100 euro i giocatori più fortunati sono invece 1.404, mentre 10.137 gli appassionati che hanno vinto 10 euro ciascuno grazie all’1+. Concludiamo ancora una volta con il bottino da 5 euro legato alla più piccola delle quote SuperStar, ovvero lo 0+. I vincitori sono 27.647.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Manca ancora poco prima dell’inizio della nuova estrazione del SuperEnalotto, ma gli aspiranti vincitori pensano già al Jackpot ed a tutti i premi previsti nel gioco della Sisal. C’è ancora tempo a sufficienza però per organizzarsi al meglio in previsione della vincita di stasera, a prescindere che la sestina più attesa del concorso faccia capolino sulla rosa degli estratti oppure no. Pensiamo infatti a come spendere la nostra vincita: abbiamo già qualche idea? In caso di risposta negativa, potete sempre affidarvi ai consigli della nostra Rubrica. Anche oggi abbiamo scelto per voi un progetto di Kickstarter che piacerà a chi ama rimanere sempre connesso. Soprattutto perché l’assenza di batteria potrebbe compromettere divertimenti e lavori mentre siamo in viaggio o fuori casa. PWR 27 rivoluziona il modo di caricare i nostri dispositivi, grazie alla possibilità di collegare cinque elementi alla volta e con un design che si adatta alla perfezione ai moderni viaggiatori. Il meglio del powerbanks, che unisce persino la batteria integrata ad energia solare con una ricarica di emergenza. Mai più senza batteria con PWR 27, come dimostra il goal di oltre 270 mila euro realizzato a fronte di un goal che supera di poco i 30 mila. L’asta invece non calerà il sipario prima di 29 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Abbiamo ancora tempo prima dell’inizio del concorso del Lotto. E questo vuol dire che anche i ritardatari hanno la possibilità di partecipare all’estrazione. Basta un piccolo sforzo prima che il gioco abbia inizio, dando vita ad un giro di valzer a suon di premi e ricche sorprese. Chi non ha ancora scelto i numeri da giocare potrebbe ritrovarsi però in forte difficoltà e per questo rinunciare a partecipare alla lotteria. Per evitare delusioni e sensi di colpa, potete affidarvi ai consigli della smorfia napoletana e della nostra Rubrica, di ritorno anche oggi con una news da analizzare. Parliamo di runner ed appassionati della corsa: sembra che una ragazza francese di appena 19 anni abbia appena scoperto che questa disciplina nasconda spesso delle insidie. La sfortunata avventuriera è stata infatti arrestata sul confine fra Canada e USA mentre faceva una corsetta. A quanto pare la ragazza era andata a trovare la madre che vive in Canada e mentre faceva il suo jogging serale non si è accorta di aver superato i confini della zona, finendo così dietro le sbarre per il reato commesso. Vediamo cosa ci svela la smorfia: abbiamo la corsa, 77, il confine, 10, l’errore, 63, la distrazione, 50, il reato, 65, e la Francia, 15. Come Numero Oro scegliamo invece la Polizia, 53.

