TORINO, AUTO CONTRO BUS MOVIDA: UN FERITO GRAVE/ Ultime notizie, incidente causato da auto con targa inglese

Emerge qualche dettaglio in più in merito all’incidente avvenuto la scorsa notte a Torino, dove un bus della movida si è scontrato con un automobile. Stando a quanto riportato dai colleghi di Piemontenews, l’auto coinvolta nell’incidente era una Opel modello Astra, e come già spiegato in precedenza, aveva targa inglese, guida a destra e a bordo si trovava un uomo di origini irachene. E’ ormai quasi certo che a causare il terribile scontro sia stato proprio l’automobilista, che non abituato alla precedenza a destra ha appunto urtato il mezzo pubblico. Lo scontro si è verificato all’altezza di un incrocio, con il Nightbuster che proveniva da via Stradella verso corso Grosseto, mentre la vettura giungeva da corso Boccardo verso via Venezia. Pare inoltre che l’auto, anche se è tutto da accertare, viaggiasse ad alta velocità, e ciò giustificherebbe il successivo ribaltamento del mezzo a quattro ruote, il cui conducente è stato ricoverato in gravi condizioni, in codice rosso, presso il Cto. Dopo l’impatto il bus è finito contromano andando poi ad impattare contro due negozi: feriti 8 giovani passeggeri, tutti comunque in maniera medio/lieve. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TORINO, AUTO CONTRO BUS MOVIDA: UN FERITO GRAVE

Tremendo incidente avvenuto nella notte a Torino, dove un bus si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato devastante ma fortunatamente non si sono verificati dei morti, visto che il bilancio racconta di “soli” 9 feriti. L’impatto fra i due mezzi è avvenuto, come scrive Repubblica, nel quartiere Borgo Vittoria del capoluogo piemontese, in via Chiesa della Salute, angolo via Boccardo, dove un’automobile si è ribaltata dopo essersi scontrata con un pullman di linea. Nove le persone ferite fra passeggeri dell’auto e del mezzo pubblico, fra cui il conducente dell’automobile, un uomo di origini irachene ricoverato in gravi condizioni e la cui prognosi è al momento riservata. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 3:30 della notte fra venerdì 27 e sabato 28 dicembre, ed ha riguardato un pullman della linea 10 nightbuster, quella che serve la movida torinese, diretto verso corso Grosseto.

TORINO, AUTO CONTRO BUS MOVIDA: 9 FERITI

Il mezzo era pieno di ragazzi che stavano rientrando a casa dopo aver fatto serata, e otto di essi sono rimasti feriti e trasportati in ambulanza presso l’ospedale Giovanni Bosco in codice giallo, media gravità: nessuno è in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e stando ad alcune testimonianze, pare che l’automobile non abbia dato la precedenza al bus, anche se il tutto è ancora da verificare. Dopo l’impatto e a seguito del ribaltamento dell’auto, due negozi sono stati danneggiati, un’ottica e uno dismesso. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti anche i vigili de fuoco che hanno subito liberato i feriti dalle lamiere, e messa in sicurezza la zona dopo lo schianto. Sul luogo sono giunti anche gli uomini della polizia municipale, con le indagini affidate alla squadra infortunistica. L’auto che ha impattato contro il bus aveva targa inglese e guida a destra, un elemento che avvalora ancora di più la tesi della mancata precedenza.



