Auguri Capodanno 2019/ Frasi e immagini: gli sticker WhatsApp, dal trenino al brindisi di “buon anno”

Per molti, scrivere le classiche frasi di auguri per Capodanno 2019 usando semplicemente carta e penna rappresenta qualcosa di estremamente superato. Sebbene ci sia ancora una intera generazione che deciderà di augurare il “buon anno” nel modo più tradizionale e sentito di sempre, i più giovani metteranno da parte i cari aforismi e le citazioni di personaggi celebri sul nuovo anno che verrà, optando su qualcosa di decisamente più moderno. L’ultima novità ha a che fare con gli sticker, ovvero gli adesivi approdati da poco su WhatsApp. Archiviati i tradizionali messaggi con tanto di gif simpatica al seguito, dunque, è ora tempo di sorprendere i propri contatti con sticker a tema. Un pacchetto disponibile per dispositivi iOS rappresenta la soluzione. Si tratta del pacchetto di adesivi “Merry and Bright” in download gratuito e che contiene alcuni adesivi a tema “festa” pensati proprio per fare gli auguri nel modo più originale e moderno possibile. Come? Basta scaricare il pacchetto in oggetto e scegliere lo sticker più adeguato. Oltre a quelli riferiti all’ormai superato Natale, ci sono anche adesivi con icone che rimandano subito ai festeggiamenti del Capodanno 2019. Si parte con il classico “trenino”, immancabile nelle feste di fine anno, passando per il tradizionale brindisi (qui la scelta è vasta, dall’adesivo con la donna ritratta con tanto di bicchiere tra le mani, a quello in versione maschile fino alla bottiglia pronta da stappare). Non mancherà ovviamente lo sticker WhatsApp con l’orologio che segna la mezzanotte in punto, il momento ideale per lo scambio degli auguri. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LE FILASTROCCHE PER L’ANNO NUOVO

Frasi, citazioni, immagini, meme, GIF ma anche filastrocche: in tanti ricorrono a brevi poesie o giochi di parole per augurare un buon anno nuovo ad amici e parenti. Vi segnaliamo la filastrocca “Anno nuovo” di Gianni Rodari: «“Indovinami, Indovino,/ tu che leggi nel destino:/ l’anno nuovo come sarà?/ Bello, brutto o metà e metà?”./ “Trovo stampato nei miei libroni/ che avrà di certo quattro stagioni,/ dodici mesi, ciascuno al suo posto,/ un Carnevale e un Ferragosto/ e il giorno dopo del lunedì/ sarà sempre un martedì./ Di più per ora scritto non trovo/ nel destino dell’anno nuovo:/ per il resto anche quest’anno/ sarà come gli uomini lo faranno!”». Questa, invece, è “Nuovo anno” di Madre Teresa di Calcutta: «Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno? Sorridetevi gli uni gli altri; sorridete a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, alle persone con le quali lavorate, a chi vi comanda; sorridetevi a vicenda; questo vi aiuterà a crescere nell’amore , perché il sorriso è il frutto dell’amore». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

AUGURI CAPODANNO 2019, LE CITAZIONI

L’addio al 2018 e il benvenuto al 2019 è sempre più vicino e continuiamo il viaggio tra consigli e idee per augurare un buon anno ai propri cari. Vi proponiamo due interessanti citazioni: «Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore» di Benjamin Franklin e «Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’anno nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato» di Bill Vaughan. Qui, invece, due spunti social: «Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!», «Ti auguro di emozionarti, sorridere, gridare di gioia, di stupore, di ricevere mille abbracci e dare mille baci, di essere felice e di goderti appieno ogni momento!». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

AUGURI CAPODANNO 2019, LE FRASI DA INVIARE

Natale è ormai alle spalle, quindi è tempo di fare gli auguri di Capodanno 2019. Facciamo una premessa perentoria prima di addentrarci tra frasi e immagini da usare per cartoline, messaggi WhatsApp e Facebook. «Buon anno e tanti auguri di buone feste» è da scartare. Nell’era social parenti, amici e pure colleghi si aspettano frasi e messaggi di auguri originali e divertenti, soprattutto sentiti. Se però la vostra creatività fatica ad uscire dopo gli abbondanti pranzi natalizi, allora ci vuole qualche consiglio per rendere il vostro messaggio di auguri più speciale. «Che il 2019 trascorra sereno sulla scia di tutte le cose belle che sono i tuoi desideri. Ti auguro che tu possa realizzarli, senza mai dimenticare la strada che hai fatto per vederli avverarsi. Buon 2019!». Questa è ad esempio una base di partenza molto utile per fare degli auguri originali. Potete scegliere anche una versione più divertente: «Il 2018 è in pensione. Beato lui che può andarci. Tanti auguri!». Non dovete lasciare nulla al caso, quindi pensate anche ad auguri formali. «Le auguro di trascorrere un felice anno nuovo con l’augurio che possa essere ricco di soddisfazioni. Buon 2019».

AUGURI CAPODANNO 2019: IMMAGINI, GIF E CARTOLINE

Non basta comunque solo un messaggio di auguri per chiudere la “pratica” Capodanno 2019. I biglietti e le cartoline sono ormai un segno distintivo delle feste, quindi anche se non usate più supporti cartacei, ci sono strumenti informatici e digitali per fare degli auguri originali. Chi non ha perso l’abitudine di usare carta e penna continui così, comprando delle cartoline ad hoc o magari realizzandole qualcuna a casa con la propria stampante. Altrimenti potete attingere dal magico mondo di Internet, dove tra l’altro trovate anche delle GIF, immagini di auguri animate divertenti e originali. Un modo più al passo con i tempi per celebrare il Capodanno e inviare messaggi di felice anno nuovo. Potete salvarle e condividerle su WhatsApp con i vostri parenti, amici e colleghi, scegliendo ovviamente quale inviare a seconda del rapporto che avete instaurato con il destinatario. Lasciate stare gli invii di “massa” e cercate di essere quanto più originali perché solo così il vostro messaggio di auguri sembrerà davvero sentito.





