CENONE DI CAPODANNO 2019, IDEE PER IL MENÙ/ Lo chef Filippo La Mantia e le sue ricette in versione siciliana

Il grande chef Filippo La Mantia, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In ha stilato il suo personale menu per il cenone di Capodanno 2019. A detta del popolare chef palermitano, i principali ingredienti del cenone dovranno essere all’insegna della casa, della famiglia ma anche del mangiare bene spendendo poco. Nello studio della trasmissione di Raiuno, La Mantia ha presentato le principali portate, tutte in versione siciliana, sua terra di provenienza. Si parte subito con una insalata composta da arance, finocchi, capperi, mandorle, pistacchi e alicette sott’olio. Si va avanti con un timballo di anelletti al forno, cotti al dente, per poi passare al secondo piatto a base di pesce. Nello specifico si tratta di un piatto a base di tonno in agrodolce tostato con sotto un sedano sbollentato al quale aggiungere una salsetta in agrodolce fatto di zucchero, aceto e uva passa ammollato nel passito di Pantelleria. Il tutto sarà accompagnato da un carciofo ripieno con una farcia di mollica di pane, acciughina, olio, prezzemolo. Va cucinato in tegame svuotato, poi successivamente riempito e ancora cotto per pochi minuti. Il cenone di Capodanno 2019 si concluderà con un dolce superlativo ovvero la classica cassatina. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CENONE DI CAPODANNO 2019, IDEE PER IL MENÙ

Archiviati il cenone ed il pranzo di Natale, è già tempo di pensare ad un altro appuntamento immancabile ovvero il cenone di Capodanno 2019. Cosa preparare per la grande abbuffata di fine anno? Il 31 dicembre, in tanti torneranno a sedere attorno a tavole imbandite. Chi sceglierà di trascorrere la lunga notte con la quale si saluterà definitivamente l’anno appena trascorso in famiglia e chi invece con gli amici, potrà optare per un cenone “home made”: in questo caso però dovrà necessariamente fare i conti con il menù da proporre ai propri commensali. Preparare il cenone di Capodanno in casa per tanti italiani rappresenta una vera tradizione e chi ha deciso di investire il proprio denaro nei regali di Natale piuttosto che in costose cene di fine anno al ristorante, allora dovrà vedersela con la scelta delle ricette più adeguate e con le soluzioni per un cenone di Capodanno 2019 comunque indimenticabile. Una scelta, quella di trascorrere in casa l’arrivo del nuovo anno, spesso dettata da motivazioni economiche che necessariamente spinge a optare per un menù low cost che non necessariamente deve far rima con portate estremamente semplici. Il segreto? Puntare tutto sulla materia prima di stagione proponendo piatti caratterizzati dalla combinazione di diversi ingredienti ma mantenendo sempre come base alcune portate “tradizionali”. Cosa non può mai davvero mancare in un cenone di Capodanno che si rispetti? Ovviamente le immancabili lenticchie con il cotechino (o zampone, a seconda dei gusti) che però in questo caso potranno fungere da antipasto per iniziare sin da subito con il buon augurio per il 2019 in arrivo.

CENONE DI CAPODANNO 2019: IL MENÙ LOW COST… MA NON TROPPO



E’ possibile realizzare un menù per il cenone di Capodanno 2019 “low cost”? La risposta è affermativa. Chi ama pasticciare in cucina avrà modo di mettere in pratica le nostre idee per una cena di fine anno che sarà ricordata non certo per il peso che ha avuto sul piano economico. La tradizione ed il buon cibo dovrà essere il vostro obiettivo principale, dunque non vi resta che accendere i fornelli e iniziare a dar vita ad un cenone di Capodanno spettacolare, che potrete realizzare anche in anticipo permettendovi di arrivare all’appuntamento attorno al tavolo rilassati e pronti a gustare con i vostri commensali le varie pietanze. Si parte dall’antipasto che, come anticipato, vedrà sin da subito i protagonisti della cena di Capodanno: lenticchie e cotechino. Avete mai pensato di mettere insieme la polenta e gli ingredienti tipici della pizza? Il risultato è una squisita pizza di polenta che conquisterà anche i non amanti del tipico piatto del Nord Italia. Basterà preparare la polenta nel metodo tradizionale, stenderla su una teglia e poi condirla con pomodoro e mozzarella prima di infornarla. Basterà farne dei piccoli pezzi da servire a tavola o per un buffett ricco e disimpegnato. La parte centrale del cenone è rappresentata dal primo piatto e per l’occasione potrete scegliere un gustoso risotto in grado di restare impresso nella mente dei commensali. Lo chef Alessandro Borghese per l’occasione ne ha proposto uno davvero speciale per il quale però non dovrete badare certamente al costo degli ingredienti poichè caratterizzato da uova di salmone e bottarga di caviale, due ingredienti tipici del periodo nonché un omaggio alla città di Milano. A questo punto potrete procedere con il secondo piatto all’insegna della semplicità ed a base di arrosto di pollo aromatizzato al limone e accompagnato da patate al rosmarino. Infine il dolce, altro “piatto forte” del cenone e che anticipa i grandi festeggiamenti. Proprio per questo è spesso bistrattato poiché si tende a dare spazio all’apertura delle bottiglie ed al conto alla rovescia in vista dell’arrivo del nuovo anno. Per restare in tema low cost, dunque, Panettone o Pandoro (entrambi per non sbagliare) andrà certamente bene. Volete esagerare? Farciteli con della crema al limone e decorateli con della frutta di stagione per un maggiore effetto.



