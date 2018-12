SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO/ Oggi Roma e Milano: Firenze, negozi e centri commerciali con serrande alzate

Mentre ci si domanda quali saranno i supermercati che resteranno aperti nel giorno di Capodanno, anche oggi, giornata festiva, potrebbe giocare qualche brutto scherzo a chi sta già organizzando il fatidico quanto ricco menù del cenone di domani sera. Dobbiamo aspettarci sorprese per la giornata odierna o si potrà anticipare il momento degli ultimi acquisti? Sul piano delle aperture e chiusure straordinarie, ogni supermercato deciderà in autonomia come comportarsi ma è sempre utile scoprire la lista dei negozi o dei centri commerciali aperti in giornate particolari come questa e che anticipano l’ultimo dell’anno e poi il giorno di Capodanno 2019. A Firenze, ad esempio, oggi saranno numerosi i supermercati che garantiranno la loro apertura, come ad esempio l’Eurospin di via Pistoiese 213-215 aperto fino alle 20.00 oppure le varie Coop di Via Forlanini 1 e di via Erbosa 66, anche loro aperti fino alle 20.00. E per il giorno di Capodanno? Oltre ai precedenti supermercati sopra citati e che non rispetteranno alcuna chiusura, il primo dell’anno sarà aperto anche il centro commerciale Gavinana con i relativi negozi, aperto fino alle 21.00. Apertura straordinaria anche per il supermercato Penny Markey di via Erbosa 32 che garantirà la sua apertura fino alle 20.30 anche il primo giorno del 2019. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ROMA, SUPERMERCATI APERTI OGGI E A CAPODANNO

Supermercati, negozi e centri commerciali aperti a Capodanno? In questi giorni di festa è importante sapere rispondere a questa domanda, conoscere le aperture, così da non correre il rischio di ritrovarsi alla vigilia con qualche ingrediente fondamentale per il Cenone che manca clamorosamente dalla propria dispensa. Supermercati e centri commerciali hanno scelto ciascuno la propria politica per quanto riguarda aperture e chiusure, ma ovviamente nella giornata di oggi prevarranno le aperture, visto che il primo dell’anno potrebbero tenere abbassate le serrande. E allora diventa particolarmente importante conoscere quali sono le attività in zona che aprono oggi. A Roma, ad esempio, ve ne sono alcune che addirittura aprono alle 7 e chiudono alle 22, come il Gruppo Pim, e altre che invece apriranno solo mezza giornata, preferibilmente la mattina, come Conad. Altre invece, come il Todis, chiuderanno l’ora di pranzo, restano aperte mattina e pomeriggio. Gli orari potrebbero variare invece per il primo giorno del 2019, come nel caso di Todis che prevede apertura dalle 8:30 alle 20.

MILANO, SUPERMERCATI APERTI OGGI E A CAPODANNO

Ci sono supermercati, negozi e centri commerciali che per garantire il riposo ai dipendenti decidono per le festività in arrivo di tenere abbassate le saracinesche, accogliendo così le esigenze dei lavoratori. Così come avvenuto a Natale e a Santo Stefano, il primo giorno dell’anno in città rimarranno chiuse molte attività. Per questo è fondamentale completare la spesa per il Cenone oggi. A Milano, ad esempio, resterà aperto tutta la giornata il supermercato Crai di viale Tunisia; dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20 invece il Carrefour Express Realdì. E così anche il primo giorno del nuovo anno. Il consiglio che rinnoviamo in questi casi è di verificare che il negozio prescelto sia effettivamente aperto prima di mettersi in macchina. A tal proposito, vi suggeriamo di consultare i link che vi proponiamo anche per sfruttare i riferimenti telefonici presenti attraverso i quali verificare che la struttura verso la quale ci si vuole dirigere sia appunto aperta.

