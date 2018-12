TERREMOTO CATANIA: DUE NUOVE SCOSSE NELLA NOTTE/ Ultime notizie, gli sfollati salgono a 784

Nuovo terremoto registratosi nella notte appena passata a Catania. Un doppio sisma di magnitudo 2.9 ha colpito due zone alle pendici dell’Etna, le stesse già interessate dal terremoto di 4.9 gradi registrato lo scorso 26 dicembre. Fortunatamente la nuova scossa non ha provocato danni a persone e o cose, ma il catanese continua ad essere monitorato dalla protezione civile e dai vigili del fuoco, visto che vi sono alcune case pericolanti che potrebbero cadere da un momento all’altro. Intanto sono stati aggiornati i dati relativi agli sfollati, che sono saliti a 784, come riferito da Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, dopo una riunione del Centro coordinamento soccorsi tenutasi ieri a Catania. 658 persone sono al momento ospiti presso strutture alberghiere, mentre i restanti 124 hanno trovato sistemazione autonoma e due persone si trovano invece in una struttura pubblica. Nella giornata di ieri si è recato nelle zone terremotate il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, e nei prossimi giorni sono attesi 120 militari per garantire la sicurezza e evitare atti di sciacallaggio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CATANIA, NUOVO TERREMOTO NELLA NOTTE

Nuovo terremoto nella notte in provincia di Catania, alle pendici dell’Etna. La terra torna a tremare in Sicilia con due scosse di magnitudo 2.9 registrate dall’istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), nella sala catanese. Il primo sisma è avvenuto poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 00:36, mentre il secondo, nel cuore della notte fra sabato 29 e domenica 30 dicembre, alle ore 4:12. Due terremoti che hanno avuto come epicentro Adrano (a una profondità di 6 km), il primo, e Ragalna e Zafferana Etnea (con profondità di 1 km), il secondo, paesi già coinvolti nella scossa della serata di Natale di 4.9 gradi sulla scala Richter. Al momento non si segnalano danni alle cose o alle persone, ma è logico pensare che la popolazione locale abbia vissuto attimi di paura e terrore, alla luce proprio dei continui tremolii in quella zona dell’Italia da una settimana a questa parte. Tutta colpa ovviamente del vulcano catanese, che sta continuando ad eruttare, e che scuote la terra attorno a se.

TERREMOTO CATANIA M 2.9

Resta da capire se la doppia scossa avvenuta questa notte sia uno sciame sismico come conseguenza del terremoto di Natale o se sia invece semplicemente l’inizio di una nuova attività. Un’Italia che ha tremato anche in altre zone nella notte da poco passata, visto che un’altra scossa di lieve entità è stata registrata dalla sala dell’Ingv di Roma, precisamente nella zona est della provincia della capitale: un terremoto di magnitudo 3.2 alle ore 00:52 di oggi. Il sisma, stando ai dati registrati, ha avuto un ipocentro (la sua profondità) di 10 km, mentre l’epicentro è stato localizzato fra Gallicano nel Lazio e Colonna. Anche in questo caso non si hanno notizie di danni a cose e/o persone, anche se la scossa è stata avvertita in maniera indistinta dalla popolazione locale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA