VENEZIA, CON LA MANOVRA ARRIVA IL TICKET DI INGRESSO/ Da 2,5 a 10 euro: ira sul web per la “tassa di sbarco”

Con la manovra economica arriva la tassa di sbarco a Venezia: una norma prevista da comma maxiemendamento infatti prevede un ticket per chi, con qualunque vettore, arrivi nel capoluogo lagunare per turismo e non pernotti in città. Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno, pagata da chi soggiorna in hotel: le cifre variano da 2,50 a 10 euro.

Venezia avrà a breve un ticket d’ingresso. Ad introdurlo è stata la manovra che ha ricevuto nella giornata di ieri la fiducia della Camera, e che oggi otterrà il definitivo lasciapassare. La legge di bilancio 2019-2021 permette al comune di Venezia la possibilità di applicare il ticket di cui sopra, una tassa di sbarco fino ad un massimo di 10 euro, a chi raggiunge in qualsiasi modo la città antica. Come scrive l’agenzia Ansa, il ticket riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativo all’imposta di soggiorno attualmente presente. Secondo quanto si legge nella manovra, tale misura «potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l’accesso delle grandi navi alla zona lagunare». Da più tempo, infatti, si parla della necessità di moderare gli ingressi a Venezia, e dopo i tornelli applicati negli scorsi mesi per ridurre il volume di traffico, ecco il nuovo deterrente scaccia folla. Come si legge nell’articolo 1, comma 1129 del maxiemendamento, «Il Comune di Venezia è autorizzato ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all’imposta di soggiorno, l’applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori. Inoltre, l’importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro».

Come detto sopra, il ticket vale solo per i turisti giornalieri, ovvero, per chi non è intenzionato a pernottare nemmeno una notte in città. Matteo Sechi, portavoce dell’associazione ‘Venessia.com’, che da anni si batte in difesa della città lagunare contro il turismo di massa, sembrerebbe approvare questa nuova misura: «La ‘tassa di sbarco’ – afferma – punta giustamente a ‘colpire’ i turisti giornalieri, che sono la maggior parte dei visitatori della città, ma portano in termini di fatturato solo il 30% a fronte del 70% portato dai pochi milioni di pernottanti che pagano da anni la tassa di soggiorno». Da anni, spiega Sechi, i veneziani chiedono misure concrete per gestire le enormi masse di turisti che quasi in ogni periodo dell’anno, ed in particolare durante il carnevale e in estate, affollano piazza San Marco e dintorni.



