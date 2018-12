Auguri Buon Anno 2019, felice Capodanno!/ Frasi, messaggi e immagini: stati Instagram da allegare alle foto

Anche Instagram è pronto ad essere sommerso, tra poche ore, dai messaggi di auguri di un felice Capodanno 2019. Tra Storie, foto e video, sarà un tripudio di colori, suoni e musiche in perfetta atmosfera festiva con i quali sarà augurato ai propri contatti “Buon anno”. Molto probabilmente in tanti posteranno “live” le foto del Veglione, con le consuete portate prima di scatenarsi nei festeggiamenti. Attendetevi ovviamente i classici video dei botti di Capodanno e dei “trenini” con gli amici. Chi invece vorrà pubblicare un messaggio di auguri allegandolo ad una foto, cosa potrà scrivere? Molti trascorreranno il Capodanno in casa, magari proprio in compagnia dei propri animali a quattro zampe per i quali è in arrivo una notte tutt’altro che felice. Quale migliore augurio allora, se non quello di postare una bella foto insieme al proprio gatto o al cane, con la frase: “No ai botti, sì ai biscotti. Buon anno!”. Un’altra idea potrebbe avere a che fare con la lista dei buoni propositi per il nuovo anno in arrivo. E se avete un account quasi interamente dedicato al cibo, potrete iniziare a mettere uno scatto ironico, magari mentre postate l’ultima fetta di panettone (o Pandoro) prima dell’inizio della dieta. Infine, potrete postare un vostro selfie con una frase ad effetto (e a tema): “Per questo fine anno non buttate via le cose vecchie, buttate via le cose inutili… persone comprese. Auguri!”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

GLI ADESIVI SPOPOLANO ANCHE SU FACEBOOK

E’ tempo di auguri in vista della fine dell’anno ma soprattutto dell’arrivo del 2019 che per molti segnerà un nuovo capitolo della propria vita. In queste ore qualcuno avrà già ricevuto un messaggio di “Buon anno” ma il bello deve ancora arrivare poichè solo dopo la mezzanotte si registrerà la vera ondata di auguri che spopoleranno non solo via sms e messaggi WhatsApp ma anche sui sempre più popolati social. E mentre su Twitter in tanti faranno il conto alla rovescia in vista dello scoccare della mezzanotte, su Instagram non mancheranno le Storie con le dirette dei festeggiamenti e gli scatti direttamente dal Veglione di Capodanno. Ovviamente ci sarà spazio anche per Facebook, papà di tutti i social, dove oltre a mandare i consueti auguri sulle bacheche dei propri utenti si potrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno anche in forma “privata” attraverso i consueti messaggi. La vera novità di quest’anno è rappresentata dagli adesivi che oltre ad approdare su WhatsApp ora spopolano anche sul social di Zuckerberg! Diversi i “pacchetti” dedicati agli auguri di Buon anno e che si potranno scaricare gratuitamente. In cima alla lista troveremo il pacchetto “Buone feste”, identico a quello presente su WhatsApp per iOS, ma se volete sorprendere potrete puntare anche sul pacchetto “Le vacanze di Funnyeve” nel quale troverete diversi sticker con l’augurio di “Happy new year” da destinare ad amici, parenti e colleghi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

BUON ANNO 2019! GLI AUGURI PER CAPODANNO

Capodanno 2019 si avvicina e un’ondata di auguri sta per sommergerci. Fatevi trovare pronti con classici biglietti da inviare per posta, consegnare a mano o via social, con WhatsApp e Facebook che hanno soppiantato anche gli sms. È sempre bello far sapere ai propri cari quanto ci teniamo a loro, anche quelli più lontani, quindi fate in modo che lo sappiano anche con gli auguri di Buon anno. Potreste usare delle frasi divertenti per un post suo social, magari abbinandoci una foto del vostro look per il Veglione, ma non dimenticatevi dei colleghi di lavoro. Carta e penna o smartphone alla cambia, la sostanza non cambia. Su WhatsApp ad esempio stanno spopolando gli adesivi, simpatici sticker pronti per Capodanno 2019, così potete fare auguri originali. Tra Natale, Hanukkah e Kwanzaa c’è spazio anche per alcune icone a tema. Esistono tra l’altro diversi metodi, accompagnati da una serie di app esterne, per scaricare adesivi WhatsApp nuovi e originali su iOS e Android, con molte più possibilità offerte dal sistema operativo di Google.

AUGURI BUON ANNO 2019, IDEE ROMANTICHE A CAPODANNO

Un altro anno va in archivio lasciandoci gioie, dolori ed esperienze. C’è chi ha intrapreso una nuova avventura, un viaggio o un nuovo lavoro, ma c’è anche chi ha trovato l’amore. Ed è a questi ultimi che ci rivolgiamo per gli auguri di Capodanno 2019. Fare gli auguri di buon anno al proprio partner non è facile perché si rischia di scrivere una frase banale o fare un gesto scontato che non si differenzia da quelli ricevuti da amici e parenti. Potete pensare ad un messaggio di questo tipo: «Che questo anno 2019 ci porti tutte le gioie e le emozioni che ci meritiamo. Tanti auguri amore». Ma ci sono persone romantiche a cui farà piacere un gesto dolce o ricco d’amore, altre che preferiranno una sorpresa divertente: esiste un modo diverso per augurare un buon 2019 per ogni persona. Potete ad esempio dedicare una canzone speciale, magari cimentarvi voi stessi con testo e melodia. Se siete bravi a disegnare potete regalare un ritratto o un dipinto, altrimenti potete scrivere una lista di desideri da esaudire insieme nel nuovo anno. Sarebbe un bel modo per far comprendere al vostro partner che pensate ad un futuro insieme a lui/lei e che quindi intendete condividerlo.





