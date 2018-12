“Matteo Salvini morto sul colpo”/ Ministro: “Mi allungano la vita”, solidarietà Forza Italia per la fake news

Matteo Salvini morto sul colpo: questa la notizia che circola sul web da qualche ora e che riguarda il presunto decesso del ministro dell’Interno. Ovviamente si tratta di una fake news, con il capo del Viminale che ha smentito immediatamente la bufala sui social network: «Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso». Ultim’ora che strilla un nuovo lutto nel mondo della politica: il sito campeggia la scritta La Stampa, ma ovviamente è una versione fake del quotidiano torinese. L’url infatti è www.lastampatv.it, totalmente diverso da quello originale. Il segretario federale della Lega ha accolto la notizia con un sorriso e non manca la solidarietà da colleghi politici e sostenitori.

“MATTEO SALVINI MORTO SUL COLPO”: FAKE NEWS SUL WEB

E’ giunta immediatamente la solidarietà da Forza Italia con il vicepresidente del gruppo deputati Gianfranco Rotondi: «Si tratta di un episodio gravissimo. Salvini ha figli adolescenti come me, e so cosa significa l’impatto di una notizia del genere su un bambino che ha il papà lontano. I responsabili vanno perseguiti senza sconti e colgo l’occasione per porre l’esigenza di una regolamentazione della rete. Piaccia o no,i nostri figli si formano sulla rete e non possiamo consentire che essa resti il pascolo della barbari», riporta Repubblica. Un’altra bufala sul web che annuncia la morte di un personaggio famoso, come capitato recentemente a Marco Liorni. E, sempre in tema politico, pochi giorni fa si è scatenato il caos per il presunto sito Imps per il reddito di cittadinanza.

Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso😊. pic.twitter.com/Ln9sp5cvlp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 31 dicembre 2018





