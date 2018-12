SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO/ Negozi Roma e Milano: poche eccezioni a Savona (31 dicembre-1 gennaio)

Capodanno con supermercati e centri commerciali aperti? Non a Savona, dove le serrande saranno abbassate in quasi tutti i negozi, salvo poche eccezioni. Come accaduto per le festività natalizie, il Gabbiano di corso Ricci, Le Officine di via Stalingrado, la Città sul mare in corso Vittorio Veneto e Il Molo 884 a Vado Ligure resteranno chiusi. Per alcuni fa eccezione la ristorazione, che resta aperta. Serrande giù anche per i supermercati Mercatò (ex Famila) in via Nizza, la Coop di Vado Ligure e di corso Ricci a Savona, la Conad delle Officine e della Città sul Mare. Serrande abbassate al Gulliver di via Doberti, all’Ekom di Zinola, Basko, Eurospin, Punto Simply in via Giusti e in Darsena. Tra i pochi supermercati aperti a Capodanno a Savona c’è il Carrefour Express di via dei Vegerio, con apertura dalle 16 alle 21. Insomma, a differenza di Natale e Santo Stefano, sarà difficile trovare un supermercato aperto in città. Ma non è comunque una novità. (agg. di Silvana Palazzo)

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Savona e provincia il 31 dicembre 2018.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Savona e provincia l’1 gennaio 2019.

SPESA A PALERMO? INFO E ORARI

“Rotolando verso sud” come dicevano i Negrita in una famosa hit, andiamo ad osservare quale negozi potrebbero essere aperti nella giornata di oggi e quali temerari centri commerciali dovrebbero avere serrande alzate domani giorno di Capodanno: aperti oggi ma chiusi domani sono tutti i punti vendita Lidl, Ovs, Zara, la Rinascente di via Roma, l’Ipercoop Alleanza 3.0 di via Torre Ingastone e quello di piazzetta Bagnasco. Per gli Iper di Palermo invece, oggi apertura normale mentre domani rimarranno aperti solo metà giornata fino alle 14: per quanto riguarda i centri commerciali Forum, Conca d’oro e Poseidon di Carini, restano aperti per il 31 dicembre ma chiusi completamente il primo giorno dell’anno, tra qualche ora dopo la Notte di San Silvestro. Il consiglio resta lo stesso, tanto a Palermo quanto in tutto il resto d’Italia: se volete comprare qualcosa o fare la spesa, meglio farla doppia oggi piuttosto che cercare domani in giro per la città i punti aperti (rari, specie se non siete a Milano e Roma dove pullulano i Carrefour 24h sempre aperti 365 giorni l’anno) nel primo giorno dell’anno.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Palermo e provincia il 31 dicembre 2018.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Palermo e provincia l’1 gennaio 2019.

LE APERTURE A NAPOLI

Per quanto riguarda la situazione a Napoli, i supermercati e i negozi aperti nella giornata di oggi sono decisamente più semplici da trovare rispetto al Capodanno vero e proprio dove le aperture nel centro partenopeo saranno tutt’altro che “facili” da scovare: sul fronte dei centri commerciali dove andare a colpo sicuro, va annoverato il Centro Campania di Marcianise aperto dalle 9 a mezzanotte (ma resta chiuso domani 1 gennaio 2019). Aperto anche l’Outlet La Reggia, vicinissimo al Centro Campania, con orari standard dalle 10 alle 18, sempre chiuso invece il primo giorno dell’anno; sul fronte Ikea invece, la multinazionale presente ad Afragola ha deciso di tenere aperto oggi 31 dicembre dalle 10 alle 18, mentre nella giornata di domani le serrande restano aperte a differenza della maggiorparte dei centri commerciali dentro e fuori Napoli. Chiudiamo con il Leroy Merlin (con i tre store di Afragola, Giugliano e Torre Annunziata) con gli orari che restano classici da lunedì a sabato (dunque anche domani aperti) dalle 7 fino alle 21. Per quanto riguarda invece la lunga lista di supermercati, eccovi due link utili per potervi orientare a Napoli nelle prossime 36 ore. (agg. di Niccolò Magnani)

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Napoli e provincia il 31 dicembre 2018.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Napoli e provincia l’1 gennaio 2019.

LA SITUAZIONE A ROMA

Saranno numerosi i supermercati aperti a Capodanno sull’intero territorio nazionale: anche i più pigri e i ritardatari dell’ultimo minuto potranno tirare un sospiro di sollievo. Come spesso accade, c’è chi solo l’ultimo giorno dell’anno si ricorda di non aver ancora completato tutti gli acquisti per l’immancabile cenone di Capodanno e così a poche ore dall’arrivo degli invitati si ritrova a dover consultare la lista di supermercati, negozi e centri commerciali aperti anche oggi, 31 dicembre 2018, in grado di venire incontro alle esigenze più svariate. Per evitare quindi spiacevoli sorprese, quali saranno i negozi che anche l’ultimo dell’anno resteranno con le serrande alzate? Partiamo subito da Roma, dove il 31 dicembre il centro commerciale Torresina di via Di Torresina 31, resterà aperto fino alle ore 20.00, appena in tempo per gli ultimi acquisti prima di dare il via alla festa. Altro centro commerciale che resterà aperto fino a sera è I Granai, in via Mario Rigamonti 100, il quale abbasserà le serrande alle 20.00. Il centro commerciale Auchan Roma Collatina con i suoi negozi chiuderà invece più tardi, alle ore 21.30, permettendo anche ai più ritardatari di portare a termine i loro acquisti. Aperture straordinarie anche per il primo dell’anno nei centri commerciali sopra citati ma anche presso i supermercati Todis di Via Di S. Tommaso D’Aquino 114 e di Via Squillace 15 (con chiusura rispettivamente alle 20.30 ed alle 20.00 del primo gennaio 2019), Conad di via Poppea Sabina 19 (aperto dalle 8 alle 20 sia il 31 dicembre che l’1 gennaio) e Panorama di via Aurelia 822/824 che resterà aperto addirittura fino alle 22.00 del primo dell’anno.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia il 31 dicembre 2018.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia l’1 gennaio 2019.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO PER CAPODANNO

Aperture straordinarie anche a Milano dove per il 31 dicembre e per il primo gennaio 2019 saranno numerosi i supermercati aperti eccezionalmente in queste giornate festive, per venire incontro alle esigenze dei propri clienti. Per l’ultimo dell’anno, la maggior parte di negozi e centri commerciali resteranno aperti per garantire il completamento degli acquisti finali in vista del cenone di Capodanno. Nonostante ciò, è bene sempre consultare la lista delle aperture per non incorrere a spiacevoli sorprese. Il centro commerciale Bicocca Village di Viale Sarca, il 31 dicembre aprirà alle 10.00 e garantirà l’orario continuato fino alle 21.00 in punto. Il centro PiazzaLodi di Viale Umbria 4 – compresi i suoi negozi – resterà aperto fino alle 21.00. Il centro commerciale Piazza Portello di via Grosotto 20, resterà aperto fino alle 21.00. Per quanto riguarda nello specifico i supermercati, resteranno con le serrande alzate anche l’ultimo dell’anno molti appartenenti alla catena Carrefour, tra cui i Carrefour Express Realdì di Via Galvano Fiamma 31 (aperto fino alle 21) e Carrefour Market di via Vincenzo Monti 55, il quale resterà addirittura aperto fino alle 23.00, dando la possibilità di acquistare l’ultima bottiglia di spumante fino a un’ora prima del brindisi di fine anno. E per il 1 gennaio 2019? Niente paura, in tanti supermercati garantiranno l’apertura straordinaria anche per il primo giorno dell’anno, dai vari Unes, come quello di via Mazzali Guido 5 (apertura 8-20) alla Coop di Via Ornato 28, aperto fino alle 20.30. Anche i centri commerciali sopra citati resteranno aperti anche nella giornata di esordio del nuovo anno.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia il 31 dicembre 2018.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia l’1 gennaio 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA