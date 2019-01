Terrorismo, aeroporto Amsterdam evacuato/ Ultime notizie, falso allarme bomba: sospetto fermato da agenti

Allarme rientrato ad Amsterdam, dove poco dopo le 20 di questa sera si era diffusa l’allerta terrorismo all’aeroporto internazionale di Schiphol per un presunto allarme bomba poi rivelatosi falso. Come riportato da La Repubblica, la tensione si era diffusa in una sala partenze del terminal 3 dopo che un uomo aveva dichiarato di essere in possesso di un ordigno. Fulmineo l’intervento della polizia militare olandese che ha ordinato, e dopo poco revocato, l’evacuazione dei passeggeri nella zona interessata dalla minaccia. La polizia del Royal Marechaussee, in un tweet ha successivamente reso noto di aver sopraffatto un sospetto e subito dopo revocato l’ordine di evacuazione per i viaggiatori in transito all’aeroporto. Per il momento le autorità non hanno fornito altri dettagli né sull’uomo neutralizzato né sulla natura della minaccia che ha paralizzato per alcuni minuti l’aeroporto di Schiphol. (agg. di Dario D’Angelo)

AMSTERDAM, ALLARME BOMBA IN AEROPORTO

Torna l’incubo terrorismo in Europa per l’ultimo dell’anno. Abbiamo raccontato delle misure di sicurezza che stanno coinvolgendo anche le maggiori città italiane per prevenire il rischio di attentati per questo Capodanno 2019 ma le ultime notizie parlano di un’allerta scattata in Olanda, dove pochi minuti fa è stato evacuato il terminal 3 dell’aeroporto internazionale Schiphol di Amsterdam. Come riportato da La Repubblica, che cita il portale neerlandese At5, le forze dell’ordine, accorse immediatamente sul posto, sarebbero entrate in azione e avrebbero anche fermato una persona. Una versione dei fatti che trova conferme anche da parte di TgCom24, secondo cui diversi testimoni avrebbero dato conto di un fermo da parte degli agenti intervenuti in massa sul luogo dell’allerta con un rapido blitz.

TERRORISMO, EVACUATO AEROPORTO AMSTERDAM

Facile comprendere il panico scaturito dall’evacuazione dell’aeroporto Schiphol di Amsterdam, soprattutto considerando che in tanti proprio in questi minuti stanno rientrando nei loro luoghi d’origine per riunirsi ai propri cari e festeggiare il Capodanno in famiglia. Almeno per il momento gli account social dello scalo tacciono su quanto sta accadendo in una delle sale partenze dell’aeroporto. Stando a quanto riportato dal canale olandese Rte, la polizia ha dichiarato che proprio una di queste è stata evacuata dopo che un uomo ha dichiarato di avere una bomba. L’intero aeroporto è stato circondato da pompieri e forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona prima di intervenire per neutralizzare l’uomo. Da capire se la persona fermata rappresenti una reale minaccia terroristica o se al contrario si tratti di un mitomane.



