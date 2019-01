BIMBA DI 6 MESI MUORE A CAPODANNO/ Neonata smette di respirare nella culla e si spegne in braccio alla mamma

Bimba di 6 mesi muore a Capodanno: è una tragedia indicibile quella che ha colpito una famiglia di Marghera (Venezia) la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio durante la cerimonia per l’arrivo del 2019. La piccola ha smesso infatti di respirare mentre si trovava all’interno della sua culla ed è morta tra le braccia della mamma disperata. A dare notizia dell’accaduto è Il Messaggero, che spiega come la neonata si trovasse ieri notte insieme alla sua famiglia per prendere parte alla cerimonia di Capodanno di una comunità evangelica nigeriana di Marghera, in Banchina dei Molini. La tragedia, spiega Il Messaggero, si è consumata all’una e 38. Ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stata proprio la mamma, forse avvicinatasi per controllare la figlioletta all’interno della culla. La donna, però, ha notato come la piccolina non respirasse più e subito è scattato l’allarme.

BAMBINA DI 6 MESI MORTA A CAPODANNO

Com’è facile immaginare, dopo la scoperta della mamma della bimba di 6 mesi che aveva smesso di respirare, nella comunità evangelica si è diffuso immediatamente il panico. Una cerimonia che doveva essere di festa, come quella per l’arrivo dell’anno nuovo, si stava repentinamente trasformando in una tragedia dalle proporzioni immani. E così è stato di fatto, dal momento che neanche il trasporto in pronto soccorso e i disperati tentativi di rianimazione nei confronti della piccola sono riusciti ad evitare il nefasto epilogo di una vicenda che segnerà per sempre la famiglia. La mamma della bambina, come riportato da Il Messaggero, in preda alla disperazione è stata sedata in ospedale. Ma la domanda che tutti si pongono, adesso, è la seguente: cos’ha provocato il decesso di una bambina di 6 mesi nella culla? A rispondere al quesito sarà con ogni probabilità l’autopsia che dovrebbe essere eseguita sul corpicino della vittima.

