Buon Anno! Capodanno 2019, tra feste e nuovi propositi/ Ma non per tutti si celebra il 1 gennaio…

Buon Anno! Dopo la Notte di San Silvestro prosegue in tutto il mondo la festa per il Capodanno 2019. L’attesa è finita, i fuochi d’artificio hanno fatto da cornice alle celebrazioni di un appuntamento che non può passare inosservato. Cambiano tradizioni, modi e costumi in ogni Paese, ma non l’importanza di questo giorno in cui si saluta il vecchio anno e si abbraccia quello nuovo. Un tempo il primo giorno dell’anno era occasione per elaborare pensieri positivi, nella convinzione che Capodanno fosse il momento in cui lasciar perdere definitivamente i cattivi pensieri, le vecchie abitudini o le sfortunate vicissitudini per andare incontro invece a nuovi progetti e propositi. Forse questa abitudine con il passare del tempo si è un po’ attenuata, ma sicuramente non la voglia di festeggiare in maniera originale il Capodanno, la festa che ci trasporta verso il nuovo anno con rinnovate ambizioni. Ora che l’attesa è finita, è il momento di tradurre tutti quei pensieri positivi in realtà, a partire da oggi.

BUON ANNO! NON PER TUTTI CAPODANNO SI CELEBRA IL 1° GENNAIO…

È sempre interessante scoprire come il Capodanno viene vissuto dalle diverse culture, ma ce ne sono alcune che non lo festeggiano il primo di gennaio. Fino al 1582, quando entrò in vigore il calendario gregoriano, era il 25 marzo, il giorno della festa dell’Annunciazione. Questa tradizione è stata mantenuta dalla città di Firenze, non a caso la tradizione parla di “capodanno fiorentino”. Lo spostamento al primo gennaio è dovuto a Papa Gregorio XIII che nel 1582 istituì un nuovo calendario che modificava il precedente inserendo l’anno bisestile. Dal 21 gennaio al 19 febbraio si celebra invece il Capodanno cinese: nel 2019 si festeggerà il nuovo anno del maiale, che prenderà il posto di quello del cane. Per il popolo cinese questa festività ha la stessa importanza del Natale “occidentale”. Sono milioni infatti i cinesi che viaggiano per ricongiungersi con i propri familiari. E le celebrazioni non si tengono solo in Cina, ma in tutti i paesi del mondo che hanno una consistente comunità cinese. Nei paesi di religione a maggioranza ortodossa invece il Capodanno si celebra nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. Si è già celebrato invece il Capodanno musulmano: il 22 settembre si celebra il viaggio intrapreso dal profeta Maometto da Mecca fino a Medina. Quello persiano, festa della primavera, è conosciuto anche come Nowruz e si festeggia tra il 20 e 21 marzo.

