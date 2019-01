NAPOLI, 13ENNE PERDE DUE DITA PER UN PETARDO/ Ultime notizie, primo ferito per i botti di San Silvestro

Come una tragica tradizione – e maledizione – alla quale sembra impossibile sottrarsi. Anche il Capodanno 2019 salda il proprio debito coi feriti per i botti della notte di San Silvestro. A farne le conseguenze è stato un ragazzino di soli 13 anni, rimasto ferito gravemente e subito soccorso a Napoli in seguito allo scoppio di un petardo. Come riportato da Il Mattino di Napoli, l’adolescente ha riportato numerose lacerazioni alle gambe e la compromissione delle dita della mano destra. Nello specifico il tredicenne ha perso due dita, ma purtroppo non è da escludere che i danni per il ragazzino possano essere ancora peggiori di quelli accertati fino a questo momento. Come riferito dal quotidiano partenopeo, infatti, la situazione delle altre falangi è ancora in corso di valutazione clinica da parte dei medici dell’ospedale Vecchio Pellegrini che hanno preso in cura il tredicenne dopo lo scoppio di un petardo.

NAPOLI, 13ENNE PERDE DUE DITA PER UN PETARDO

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha portato il ragazzino di 13 anni rimasto gravemente ferito a Napoli per lo scoppio di un petardo. L’adolescente che si è visto saltare due falangi, come riportato da Il Mattino, è arrivato all’ospedale Vecchio Pellegrini quando erano da poco passate le ore 19 del 31 dicembre. Resta ancora da stabilire come il tredicenne sia rimasto ferito: da quanto ricostruito finora, la vittima si trovava su via San Bartolomeo, una delle strade che sbocca su via Agostino Depretis. Tra le ipotesi che circolano con maggiore insistenza quella secondo cui il 13enne potrebbe essere rimasto vittima di una tragica fatalità: il giovane potrebbe essersi trovato infatti molto vicino allo scoppio del fuoco artificiale e non averlo acceso in prima persona. Il 13enne, scrive Il Mattino, si trova tutt’ora in sala operatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA