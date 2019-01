NAPOLI, 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL’OSPEDALE/ Ultime notizie, giovane rom caduto durante un furto?

Una tragedia si è consumata in provincia di Napoli la notte di Capodanno, quando un diciassettenne rom – secondo quanto riferito dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli – è morto dopo essere stato abbandonato davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano. Non una novità la scena che si è presentata davanti ai medici napoletani, abituati a trattare giovani feriti in conflitti a fuoco che vengono trasportati dai propri compagni di “sventura”, che subito dopo si allontanano dalla scena in fretta e furia. Come riportato dall’edizione online de Il Messaggero, il 17enne morto ieri a Napoli è un giovane di etnia rom: secondo i medici che hanno provato a strapparlo alla morte, a determinarne il decesso sarebbe stato un trauma derivato da una caduta.

17ENNE MUORE DAVANTI A OSPEDALE: CADUTA DURANTE UN FURTO?

Ce l’hanno messa tutta i medici del pronto soccorso di Giugliano per evitare la morte del 17enne di etnia rom abbandonato davanti all’ospedale la notte di San Silvestro. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni procurate da quella che i dottori hanno catalogato come una caduta. In assenza di testimoni che abbiano riferito cosa sia successo al diciassettenne, sono prontamente scattate le indagini da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli. Soprattutto in ragione del fatto che l’auto che ha accompagnato il ragazzo in ospedale si è data alla fuga, gli inquirenti non si sentono di escludere alcuna ipotesi, anche che il giovane sia rimasto vittima di una caduta durante un’attività criminale. La pista attualmente al vaglio da parte dei carabinieri è quella che vuole il diciassettenne caduto dall’alto durante un tentativo di furto.

